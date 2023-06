Spa-Francorchamps: Alle gegen die Brüder Birchall

Nicht nur in der Boxenstraße nehmen Ben und Tom Birchall die erste Position ein

Der Auftakt der Seitenwagen-WM stand ganz im Zeichen von Ben und Tom Birchall. Kann das Brüderpaar in Spa-Francorchamps ihre vorherrschende Rolle bestätigen oder kann die Konkurrenz den Abstand verringern?

Nach ihrem Doppelsieg bei der Tourist Trophy kommen die WM-Führenden Ben und Tom Birchall mit breiter Brust zur zweiten Runde der Seitenwagen-Weltmeisterschaft nach Spa-Francorchamps. Das britische Brüderpaar hat zum Auftakt nicht nur beide Rennen auf dem Sachsenring in überlegener Manier für sich entschieden, auch die Pole-Position und die schnellsten Runden gingen auf ihr Konto.

Für ihre Kontrahenten geht es vordringlich darum, ihren Punkterückstand zu verringern. Die neu formierte Paarung Harry Payne/Kevin Rousseau, die die Weltmeisterschaft für Steinhausen Racing bestreitet, liegen als Zweite in der Zwischenwertung immerhin bereits 20 Punkte zurück. Doch das britisch-französische Duo hat zum WM-Auftakt gezeigt, dass nicht viel auf die Spitze fehlt.

Nur einen weiteren Punkt dahinter liegen Todd Ellis/Emmanuelle Clement. Die Titelverteidiger kamen auf dem Sachsenring noch nicht richtig in Schwung. Beim Comeback der Gespanne in den Ardennen kam der junge Brite und seine französische Beifahrerin gut mit der Strecke zurecht. Mit ihren beiden Siegen vor Markus Schlosser/Marcel Fries legten sie den Grundstein zum späteren Titelgewinn.

Auch die WM-Dritten des Vorjahres Stephen Kershaw/Ryan Charlwood gehören zum engsten Kreis der Sieganwärter. Im ersten Lauf auf dem Sachsenring hatten die Briten Pech, als sie bereits in der Anfangsphase das Rennen aufgeben mussten. Im zweiten Rennen zeigten sie mit Platz 2 ihr wahres Potential. Auf der 6,985 Kilometer langen Strecke ist den beiden einiges zuzutrauen.

Alle drei Bonovo Action-Teams haben Aufholbedarf. Bennie Streuer/Kevin Kölsch und Tim Reeves/Mark Wilkes wurden am ersten Rennwochenende von technischen Problemen eingebremst und Pekka Päivärinta hatte den Nachteil des geringen Körpergewichts seiner Beifahrerin Ilse de Haas zu verkraften. In den Linkskurven ließ sich das Seitenwagenrad kaum auf dem Boden halten.

Den Mannschaften steht am Donnerstag ein straffer Zeitplan bevor, da darf nicht viel schiefgehen. Nach dem freien Training folgt eineinhalb Stunden später bereits das Qualifying 1. Zweieinhalb Stunden danach geht es ins entscheidende zweite Zeittraining und am Abend gibt es bereits das Sprintrennen über sieben Runden. Am Samstagvormittag findet das Hauptrennen (11 Runden) statt.

Zeitplan, Spa-Francorchamps

Freitag, 16. Juni

09.00 – 09.45 Uhr Freies Training

11.15 – 11.45 Uhr Qualifying 1

14.15 – 14.45 Uhr Qualifying 2

18.30 Uhr Sprintrennen (7 Runden)

Samstag, 17. Juni

10.30 Uhr Hauptrennen (11 Runden)

WM-Stand nach 2 von 14 Rennen

1. Birchall/Birchall, 50 Punkte. 2. Payne/Rousseau, 30. 3. Ellis/Clément, 29. 4. Kershaw/Charlwood, 20. 5. Päivärinta/de Haas und Streuer/Kölsch, je 19. 7. Christie/Christie und Sattler/Schmidt, je 17. 9. Holden/Hawes, 14. 10. Göttlich/Krieg, 12. 11. Peugeot/Peugeot, 11. 12. Reeves/Wilkes und Remse/Wechselberger, je 9. 14. Archer/Thomas, 8. 15. Zimmermann/Mahl, 7. 16. Cable/Richardson, 4. 17. Kimeswenger/Sedlacek, 3. 18. Vinet/Darras, 2. 19. Schwegler/Fries, 0