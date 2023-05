Göttlich/Krieg (Bonovo): Mittendrin, statt nur dabei

Für die sächsischen Teenager Lennard Göttlich/Lucas Krieg ist das Heimrennen am kommenden Wochenende auf dem Sachsenring ein emotionales Erlebnis, ist es doch ihr erster Einsatz in der Seitenwagen-Weltmeisterschaft.

Wenn am Samstagnachmittag auf dem Sachsenring zum ersten Mal die Startampel auf grün schaltet, feiert das Bonovo Action Junior Team mit dem 18-jährigen Lennard Göttlich, dessen Großvater Uwe Anfang der 2000er-Jahre bereits in der Weltmeisterschaft unterwegs war, und seinem 20-jährigen Lucas Krieg ihr Debüt in der höchsten Klasse des Seitenwagenrennsports.

Für den Teenager aus dem ostsächsischen Landkreis Görlitz schließt sich auf der MotoGP-Rennstrecke nahe der Stadt Hohenstein-Ernstthal ein Kreis. «Mein Opa hat tatsächlich seine Karriere mit meinem Vater zusammen 2009 auf dem Sachsenring beendet», erzählte Göttlich, der schon als Knirps in den Fahrerlagern mit dabei war, in einem Interview mit dem MDR.

Im Vorjahr saß bei dem jungen Nachwuchstalent noch Uwe Neubert im Seitenwagen, von dessen Tipps und Erfahrungsschatz er profitierte. Es war auch die Idee des mehrfachen deutschen Meisters, dass dieses Jahr Lucas Krieg seine Rolle übernehmen soll. Mit einem Durchschnittsalter von 19 Jahren bilden sie das mit Abstand jüngste Team im Teilnehmerfeld.

Auch wenn es für Göttlich und Krieg in dieser Saison noch hauptsächlich darum geht, zu lernen und Erfahrungen zu sammeln, läuft ihr Ehrgeiz bereits auf Hochtouren. «Wenn wir in den Rennen unter die Top-15 kommen, sind wir zufrieden. Aber unter die ersten zehn Teams zu kommen, wäre super», meint Göttlich. Im ersten Qualifying konnten sie das Vorhaben als Zwölfte bereits in die Tat umsetzen.

Trainingszeiten, Sachsenring, Q1

1. Ben Birchall/Tom Birchall (GB), LCR Honda, 1:28,858 min. 2. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F), ARS Yamaha, 1:29,345. 3. Sam Christie/Tom Christie (GB), LCR Yamaha, 1:29,495. 4. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), LCR Yamaha, 1:29,543. 5. Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (GB), LCR Yamaha, 1:29,642. 6. Todd Ellis/Emmanuelle Clement, LCR Yamaha, 1:29,870. 7. Bennie Streuer/Kevin Kölsch (NL/D), ARS Yamaha, 1:30,134. 8. Tim Reeves/Mark Wilkes (GB), ARS Yamaha, 1:30,256. 9. Josef Sattler/Luca Schmidt (D), ARS Yamaha, 1:30,676. 10. Pekka Päivärinta/Ilse de Haas (FIN/NL), LCR Yamaha, 1:30,715. 11. John Holden/Ashley Hawes (GB), ARS Yamaha, 1:32,957. 12. Lennard Göttlich/Lucas Krieg (D), ARS Yamaha, 1:33,462. 13. Janez Remse/Manfred Wechselberger (SLO/A), ARS Yamaha, 1:33,480. 14. Tom Archer/Adam Christie (GB), ARS Yamaha, 1:34,719. 15. Max Zimmermann/Ronja Mahrl (D), ARS Yamaha, 1:34,733. 16. Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek (A/CZ), LCR Yamaha, 1:35,250. 17. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha, 1:36,439. 18. Claude Vinet/Christophe Darras (F), LCR Yamaha, 1 :43,924. 19. Markus Schwegler/Marcel Fries (D/CH), LCR Yamaha, keine Zeit.