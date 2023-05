Birchall kehrt mit Sieg in die Seitenwagen-WM zurück

Der Sieg beim Auftakt der Seitenwagen-WM geht auf dem Sachsenring an die Birchall-Brüder. Auch Payne/Rousseau und Ellis/Clement dürfen nach dem Sprintrennen auf das Siegertreppchen steigen.

Auf dem Sachsenring versammelte sich die Elite des Seitenwagensports, um sich dieses Jahr erstmals zu messen. Im Frühjahr übernahm die Motor Presse Stuttgart die Ausrichtung der Serie, die die nächsten Jahre gemeinsam mit der Internationalen Deutschen Meisterschaft (IDM) ausgetragen wird. Dazu kommen Läufe im Rahmen der Endurance-Weltmeisterschaft und der portugiesischen Superbike-Meisterschaft. Gefahren wird jeweils ein Sprint- und ein Hauptrennen statt.

Das Qualifying stand ganz im Zeichen von Ben und Tom Birchall. Die britischen Brüder haben sich nach einigen Jahren Abwesenheit wieder dazu entschlossen, an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. In beiden Sitzungen markierten sie auf ihrer LCR Honda die Bestzeit. Dicht dahinter das britisch-französische Team Harry Payne/Kevin Rousseau (ARS Yamaha) und mit Sam und Tom Christie (LCR Yamaha) ein weiteres schnelles Brüderpaar aus Großbritannien.

Auch im Sprintrennen konnte keiner der 17 gegnerischen Mannschaften etwas gegen die mehrfachen Weltmeister und TT-Sieger ausrichten. Nach dem Start übernahmen zwar Payne/Rousseau die erste Position. Sie konnten sich allerdings nur kurz der Führung erfreuen, dann übernahmen wieder Birchall/Birchall das Kommando. Nach elf Runden auf der 3,671 Kilometer langen MotoGP-Strecke überquerten sie mit knapp zehn Sekunden Vorsprung die Ziellinie.

Auch mit dem zweiten Rang zeigten sich Payne/Rousseau mehr als zufrieden. Das neuformierte Paar, das für das deutsche Steinhausen Racing Team auf Titeljagd geht, wird noch Änderungen am Setup ihres Seitenwagens vornehmen und ist überzeugt im Hauptrennen besser abzuschneiden. An der dritten Stelle landeten die regierenden Weltmeister Todd Ellis/Emmanuelle Clement, die allerdings vom Ausfall von Tim Reeves/Mark Wilkes profitierten.

Hinter Pekka Päivärinta/Ilse de Haas und Bennie Streuer/Kevin Kölsch sahen Josef Sattler/Luca Schmidt als Sechste die Zielflagge. Damit sicherten sie sich auch das Punktemaximum für die IDM Seitenwagen. Mit Rang 8 und dem zweiten Platz in der IDM-Wertung bewies der erst 18-jährige Lennard Göttlich mit seinem 20-jährigen Beifahrer Lucas Krieg, dass er das Zeug hat, in Zukunft die großartigen Erfolge deutscher Teams in der Weltmeisterschaft fortzuführen.

Ergebnis, Sachsenring, Sprintrennen

1. Ben Birchall/Tom Birchall (GB), LCR Honda, 11 Runden. 2. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F), ARS Yamaha, 9,799 sec zur. 3. Todd Ellis/Emmanuelle Clement, LCR Yamaha, +14,541 sec. 4. Pekka Päivärinta/Ilse de Haas (FIN/NL), LCR Yamaha. 5. Bennie Streuer/Kevin Kölsch (NL/D), ARS Yamaha. 6. Josef Sattler/Luca Schmidt (D), ARS Yamaha. 7. John Holden/Ashley Hawes (GB), ARS Yamaha. 8. Lennard Göttlich/Lucas Krieg (D), ARS Yamaha. 9. Janez Remse/Manfred Wechselberger (SLO/A), ARS Yamaha. 10. Max Zimmermann/Ronja Mahl (D), ARS Yamaha. 11. Tom Archer/Adam Christie (GB), ARS Yamaha. 12. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha. 13. Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek (A/CZ), LCR Yamaha. 14. Claude Vinet/Christophe Darras (F), LCR Yamaha. 15. Sam Christie/Tom Christie (GB), LCR Yamaha. Schnellste Runde: Birchall/Birchall in 1:28,005 min.