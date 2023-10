SideCar: Packende Biografie über Louis Christen (LCR)

Mit Straßenrenngespannen von LCR wurden zwischen 1979 und 2021 sagenhafte 33 WM-Titel errungen. Ein Buch über deren Konstrukteur Louis Christen würdigt dessen Lebenswerk.

«Man muss kein Gespannprofessor sein, um zu wissen, wie ein Seitenwagen funktioniert. Das ist reine Physik», konstatierte Louis Christen gerne. Bei meiner einzigen persönlichen Begegnung mit dem ebenso genialen wie erfolgreichen Konstrukteur berichtete er mir, dass er noch nie ein Motorrad geschweige denn ein Gespann gefahren hatte, als er Ende 1975 mit dem Bau von Wettbewerbs-Seitenwagen begann. Offensichtlich hatte der Schweizer mit seiner These recht, denn 33 WM-Titel, vier Weltcupsiege und zahlreiche mit LCR gewonnene nationale Championate beweisen dies höchst eindrucksvoll. Dazu kommt sein Engagement in der 50er- und 80er-Soloklasse, das in zwei WM-Erfolgen gipfelte.

Ursprünglich kam Christen aus dem Automobilsport. Nach einem Unfall in Silverstone dämmerte ihm, «dass meine existentielle Zukunft wohl eher am Zeichenbrett und in der Werkstatt lag als hinter dem Lenkrad.» Maßgeblich zu diesem für sein weiteres Leben und für die Renngespannszene entscheidenden Schritt trugen die späteren Weltmeister Bruno Holzer/Charly Meierhans bei. Eine wesentliche Rolle in Christens Konstrukteurs-Karriere spielte überdies Koffer-Hersteller, Rennmäzen und engagierter Sponsor Mike Krauser. Als gemeinsame Projekte entstanden unter anderem die technisch und optisch exklusiven Straßengespanne ‹Domani› und ‹Dopo Domani›.

Dies und noch viel mehr hat Autor Stephan Traber nun akribisch zwischen zwei Buchdeckeln verewigt. Für Gespannfans ist dieses komplette und üppig bebilderte Werk eine Pflichtlektüre, aber auch Freunde der schnellen zwei- und vierrädrigen Fortbewegung werden auf ihre Kosten kommen.

Stephan Traber – Louis Christen, Rennfahrer & Konstrukteur, Eigenverlag 2023, 35 Euro + 4,79 Euro Porto (D), , nicht im Buchhandel erhältlich.

Vertrieb D: juergen.mueller@schleizer-dreieck.de, Tel. +49/3663/403153

Vertrieb CH: christen.l@bluewin.ch, Mobil/WhatsApp: +41/79/7506003.