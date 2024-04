Erfreulich: Seitenwagen-WM auch 2024 im Live-Stream

Lange herrschte unter den Fans Unsicherheit, aber jetzt steht es fest: Die Rennen der Seitenwagen-Weltmeisterschaft bzw. der IDM Sidecar werden auch dieses Jahr wieder im Live-Stream zu sehen sein.

Im Vorjahr präsentierte der Motorradweltverband Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) die Motor Presse Stuttgart als neuen Ausrichter der Seitenwagen-Weltmeisterschaft. «Die Motor Presse Stuttgart freut sich, künftig die Seitenwagen-WM zu promoten. Mit vielen Titelträgern aus deutschsprachigen Ländern wie der Schweiz, Österreich und Deutschland hat diese Disziplin eine sehr erfolgreiche Geschichte in unseren Märkten. Als Medienunternehmen wollen wir das Interesse an dieser einzigartigen Kategorie weltweit verbreiten. Wir danken der FIM, dass sie an unsere Professionalität geglaubt hat», erklärte damals Normann Broy, Leiter des Ressorts Motorsport der Motor Presse Stuttgart.

Obwohl das erste Jahr der Zusammenarbeit durchaus positiv verlief und Rennsport auf höchstem Niveau geboten wurde, sah es über die Wintermonate so aus, als ob sich die Motor Presse Stuttgart aus finanziellen Gründen als Organisator zurückziehen könnte, doch letztendlich blieb man an Bord. Nur die Auftaktveranstaltung, die im Rahmen der Endurance-Weltmeisterschaft in Le Mans stattfand, wurde von der FIM organisiert. Die Läufe auf dem Sachsenring, in Most und Assen werden in die Veranstaltungen der IDM integriert, während die vorletzte Veranstaltung im Rahmen des Sidecar Festivals in Oschersleben stattfindet. Das Finale der Seitenwagen-WM wird wie in den letzten Jahren in Estoril, Portugal, ausgetragen.

Wenige Tage bevor am kommenden Wochenende auf dem Sachsenring die Asse des Seitenwagen-Rennsport mit den WM-Führenden Markus Schlosser/Luca Schmidt, den Siegern des WM-Auftaktes Harry Payne/Kevin Rousseau (Steinhausen Racing), den Titelverteidigern Todd Ellis/Emmanuelle Clément oder den deutschen Lokalmatadoren Lennard Göttlich/Lucas Krieg in dieser Saison zum zweiten Mal aufeinandertreffen, konnte auch der letzte offene Punkt geklärt werden. Wie schon im letzten Jahr werden die Fans, die es aus unterschiedlichen Gründen nicht schaffen, ihren Helden vor Ort die Daumen zu drücken, trotz der hohen Kosten die Rennen über das Live-Streaming-Service auf www.idm.de/live sehen können.

WM-Stand nach 2 von 12 Rennen

1. Schlosser/Schmidt (CH/D), 45 Punkte. 2. Ellis/Clément (GB/F), 36. 3. S. Christie/T. Christie (GB), 29. 4. Payne/Rousseau (F), 25. 5. Päivärinta/A. Christie (FIN/GB), 22. 6. Streuer/Kölsch (NL/D), 21. 7. Peugeot/Peugeot (F) und Leglise/Cescutti (F), je 19. 9. Göttlich/Krieg (D), 15. 10. Biggs/Segers (GB/NL), 11. 11. Archer/Janssens (GB/B), 8. 12. Laidlow/Laidlow (GB) und Cable/Richardson (GB), je 7. 14. Wyssen/Salmon (CH/F) und Kirby/Kirby (GB), je 6. 16. Vinet/Marsal (F), 3. 17. Le Bail/Leveau (F), 1.

Zeitplan, Seitenwagen-WM, Sachsenring

Freitag, 3. Mai

11:15 bis 11:45 Uhr Freies Training

15:20 bis 15:40 Uhr Qualifying 1

Samstag, 4. Mai

10:15 bis 10:35 Uhr Qualifying 2

14:45 bis 15:05 Uhr Sprintrace (11 Runden)

Sonntag, 5. Mai

11:25 bis 13:15 Uhr Goldrace (20 Runden)