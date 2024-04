Patrick Werkstetter: Ersatz für Heimrennen gefunden

Weil er plötzlich ohne Beifahrer dastand, musste sich Patrick Werkstetter auf die Suche nach einem Ersatz machen. Dank der Hilfe von Steinhausen Racing konnte auf die Schneller Valentin Pirat gefunden werden.

Anstatt in Frankreich sein erstes Weltmeisterschaftsrennen zu bestreiten, hütete Patrick Werkstetter zuhause das Bett. Weil ihn ein Magen-Darm-Virus flachgelegt hatte, wartete sein Beifahrer Luca Schmidt vergeblich auf seinen Chauffeur. Schmidt kletterte als Ersatz für Marcel Fries in den Seitenwagen von Markus Schlosser. Nach dem zweiten Platz im Sprint gewann das Paar das Goldrace. Nach diesem Erfolgserlebnis entschied sich Schmidt schweren Herzens auch den Rest der Saison mit Schlosser zu bestreiten.

Des einen Freud, des anderen Leid, Werkstetter stand vor seinem Heimrennen auf dem Sachenring (3. bis 5. Mai) plötzlich und unerwartet ohne Beifahrer da. Nur wenige Tage vor der Veranstaltung war guter Rat teuer. «Zuerst haben wir an Manfred Wechselberger gedacht, aber er hat gemeint, dass er sich nicht fit genug fühlt. Außerdem ist er mit seinen 56 Jahren nicht mehr der Jüngste und wir suchen einen einigermaßen jungen Beifahrer, mit dem ich länger unterwegs sein kann», verriet der erst 19-jährige Bayer aus Zeilarn.

Bei der Suche wurde man schließlich doch noch rechtzeitig fündig. «Wir haben kurzfristig über das Steinhausen Racing Team jemanden gefunden. Valentin Pirat wird künftig an meiner Seite sein. Wir freuen uns auf ihn und sind gespannt wie es mit ihm laufen wird.» Der Franzose, der mit 27 Jahren auch altersmäßig die Vorgaben erfüllt, ist kein Unbekannter im Seitenwagensport. 2017 belegte er in der französischen Berg-Meisterschaft den zweiten Platz und 2023 wurde er französischer Vize-Meister in der Klasse Promo-Sport.

WM-Stand nach 2 von 12 Rennen

1. Schlosser/Schmidt (CH/D), 45 Punkte. 2. Ellis/Clément (GB/F), 36. 3. S. Christie/T. Christie (GB), 29. 4. Payne/Rousseau (F), 25. 5. Päivärinta/A. Christie (FIN/GB), 22. 6. Streuer/Kölsch (NL/D), 21. 7. Peugeot/Peugeot (F) und Leglise/Cescutti (F), je 19. 9. Göttlich/Krieg (D), 15. 10. Biggs/Segers (GB/NL), 11. 11. Archer/Janssens (GB/B), 8. 12. Laidlow/Laidlow (GB) und Cable/Richardson (GB), je 7. 14. Wyssen/Salmon (CH/F) und Kirby/Kirby (GB), je 6. 16. Vinet/Marsal (F), 3. 17. Le Bail/Leveau (F), 1.

Zeitplan, Seitenwagen-WM, Sachsenring

Freitag, 3. Mai

11:15 bis 11:45 Uhr Freies Training

15:20 bis 15:40 Uhr Qualifying 1

Samstag, 4. Mai

10:15 bis 10:35 Uhr Qualifying 2

14:45 bis 15:05 Uhr Sprintrace (11 Runden)

Sonntag, 5. Mai

11:25 bis 13:15 Uhr Goldrace (20 Runden)