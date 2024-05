Sachsenring, Q1: Payne auf P1, Göttlich Sechster!

Harry Payne/Kevin Rousseau sorgten mit ihrer Bestzeit im ersten Qualifikationstraining im Team von Steinhausen für entspannte Gesichter. Toll: Lennard Göttlich/Lucas Krieg schneller als die regierenden Weltmeister.

Die Bedingungen hätten für das erste Qualifikationstraining für den zweiten Seitenwagen-WM-Lauf gar nicht besser sein können. Der Sachsenring präsentierte sich am Freitagnachmittag in trockenem Zustand und die Temperaturen waren nicht zu heiß, aber auch nicht zu kalt. Da ließen sich auch die 16 Teams, die sich an der MotoGP-Strecke eingefunden hatten, nicht zweimal bitten.

Schon im freien Training markierten Harry Payne/Kevin Rousseau (Steinhausen Racing) die Bestzeit, allerdings mussten sie ihre Zeitenjagd wegen eines Lochs in der Ölleitung vorzeitig beenden. Dementsprechend hektisch wurde in der kurzen Pause zwischen freiem Training und erstem Qualifying an der ARS Yamaha geschraubt.

Doch der Brite und sein französischer Beifahrer ließen sich nicht aus der Ruhe bringen. Mit 1:29,012 Minuten auf dem 3,671 Kilometer langen Kurs, der durch seine zehn Linkskurven eine spezielle Herausforderung für die Teams darstellt, blieben die Paarung zwar über ihrer Zeit aus dem freien Training, es reichte allerdings für die provisorische Pole-Position.

Auf dem zweiten Platz landeten Markus Schlosser/Luca Schmidt. Die WM-Führenden waren um knapp vier Zehntelsekunden langsamer als ihre Konkurrenten. Der Eidgenosse, der nach einer einjährigen Pause wieder in sein LCR-Gespann stieg, um sich einen Eindruck von den neuen Reifen zu machen, jetzt aber doch gedenkt eine gesamte Saison zu bestreiten, zeigte sich mit seiner Leistung zufrieden.

An der dritten Stelle landete das britische Brüderpaar Sam und Tom Christie (Hannafin Racing) vor dem Niederländer Bennie Streuer und seinem deutschen Beifahrer Kevin Kölsch, die zu ihrer alten Stärke zurückgefunden haben, und dem finnischen Multi-Champion Pekka Päivärinta und seinem britischen Co-Piloten Adam Christie (Hänni Racing).

Eine Sensation lieferten die jungen Deutschen Lennard Göttlich/Lucas Krieg (Bonovo Action Junior Team) ab. Die Lokalmatadore erzielten auf ihrer ARS Yamaha die sechstschnellste Zeit und ließen damit die Franzosen Ted Peugeot/Vincent Peugeot und auch das britisch-französische Weltmeisterpaar Todd Ellis/Emmanulle Clément hinter sich.

Die knappen Zeitabstände versprechen ein spannendes zweites Zeittraining, das am Samstag von 10.15 bis 10.35 Uhr angesetzt ist. Das erste Rennen über elf Runden beginnt um 14.45 Uhr. Wie im letzten Jahr gibt es auch heuer wieder die Möglichkeit, die Läufe im Internet unter der Adresse www.idm.de/live zu verfolgen.

Seitenwagen-WM Sachsenring, 1. Qualifying

1. Payne/Rousseau (GB/F), 1:29,012 min. 2. Schlosser/Schmidt (CH/D), 1:29,408. 3. Christie/Christie (GB), 1:29,514. 4. Streuer/Kölsch (NL/D), 1:29,593. 5. Päivärinta/A. Christie (FIN/GB), 1:29,698. 6. Göttlich/Krieg (D), 1:30,131. 7. Peugeot/Peugeot (F), 1:30,352. 8. Ellis/Clément (GB/F), 1:30,770. 9. Wyssen/Salmon (CH/F), 1:31,444. 10. Laidlow/Laidlow (GB), 1:31,654. 11. Archer/Janssens (GB/B), 1:31,858. 12. Leglise/Cescutti (F), 1:32,534. 13. Werkstetter/Pirat (D/F), 1:33,331. 14. Cable/Richardson (GB), 1:33,673. 15. Venus/Sedlacek (D/CZ), 1:34,497. 16. Leguen/Rouby (F), 1:37,302.