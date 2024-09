Ken Roczen (Suzuki): In Texas ohne E-Starter am Gate 13.09.2024 - 23:34 Von Thoralf Abgarjan

© Suzuki Ken Roczen verwendet im Rennen noch keinen Elektrostarter

Der Elektrostarter, den Ken Roczen in dieser Woche an der 450er Suzuki RM-Z gezeigt hatte, wird am Samstag beim zweiten SMX Playoff in Texas noch nicht zum Einsatz kommen. Roczen ist nun wieder mit KYB-Fahrwerk unterwegs