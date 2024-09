Weiter Stress wegen der AMA: Savatgy verlässt Triumph

Wegen einer umstrittenen Regel durfte Triumph-Werksfahrer Joey Savatgy im US-Supercross nicht in die 250er Klasse zurückkehren und darf es nach dem Willen der AMA auch 2025 nicht. Deshalb verlässt Savatgy nun Triumph.

Der amerikanische Triumph-Werksfahrer Joey Savatgy durfte in diesem Jahr wegen der umstrittenen 'point out rule' nicht an den 250er Supercross-Meisterschaften teilnehmen. Er hätte in der 450er Klasse antreten können, doch für diese Kategorie hat Triumph noch keine Motorräder.

Savatgy konnte in diesem Jahr nur an den 11 Veranstaltungen der US Nationals teilnehmen. Sein bestes Ergebnis war Rang 6 in Southwick. Nach einem schweren Sturz beim Red Bud National musste Savatgy pausieren. Er beendete die Saison schließlich auf Platz 12.

Wegen dieser Situation beschlossen beide Parteien einvernehmlich, den Vertrag aufzulösen. «Zunächst möchte ich Triumph Racing dafür danken, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, dieses Jahr für das Team zu fahren», erklärte Savatgy. «Wir hatten alle gehofft, dass die AMA-Regel geändert würde, aber leider ist dies nicht geschehen. Triumph weiß, wie schwer es für mich war, dieses Jahr die halbe Saison auszusetzen. Sie gaben mir die Möglichkeit, den Vertrag vorzeitig zu kündigen, damit ich nächstes Jahr die komplette Saison fahren kann.»

Teamchef Bobby Hewitt erklärte: «Während wir darauf gewartet haben, dass die AMA ihre Entscheidung bezüglich Joeys Teilnahme für die 250SX-Klasse bestätigt, haben wir ihm erlaubt, aktiv nach anderen Möglichkeiten in der 450er-Klasse zu suchen. Am Ende wurde von der AMA entschieden, dass er nicht in die 250er Klasse zurückkehren kann. Wir denken, dass es die beste Lösung für uns ist, uns zu trennen. Im Namen von Triumph Racing wünsche ich Joey alles Gute für 2025 und danke ihm für alles, was er für das Team getan hat.»