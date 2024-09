Vorschau: SMX-Playoff Texas mit Ken Roczen (Suzuki)

Am kommenden Samstag findet im Infield des Texas Motor Speedways von Fort Worth das zweite SMX Playoff der Saison 2024 statt, bei dem die Zahl der zu vergebenden Punkte verdoppelt wird. Die Strecke erinnert an Daytona.

Der Druck steigt vor dem zweiten SMX-Playoff im Infield des Texas Motor Speedways von Fort Worth. Die Punktzahl wird beim zweiten Playoff verdoppelt und das bedeutet: Doppeltes Glück für die Sieger und doppelter Verlust für die Verlierer.

Die Strecke ähnelt den Layouts, die wir aus Daytona, Atlanta, Chicago oder Charlotte kennen, die ebenfalls im Infield der Speedways aufgebaut wurden. Es ist übrigens die erste Veranstaltung dieser Art auf dem Texas Motor Speedway. Die Strecke hat zwei Sandsektionen, eine Brückendurchfahrt, viele Sprungkombinationen, Rhythm Lanes und Split Lanes. Auf dieser Strecke wird es darauf ankommen, das Fahrwerk optimal auf die Strecke, die sowohl weichen und tiefen Sand als auch knochenharte Streckenteile hat, abzustimmen.

Jett Lawrence (Honda) ist auf Platz 2 nur noch 4 Punkte von Tabellenführer Chase Sexton (KTM) entfernt und auch Hunter Lawrence (Honda) hat nur 5 Punkte Rückstand auf seinen jüngeren Bruder. Eli Tomac (Yamaha) zeigte mit seinem Auftaktsieg vor einer Woche, dass auch mit ihm zu rechnen ist und wenn sich Ken Roczen nach seiner Verletzungspause wieder den Rennalltag gewöhnt, könnte auch er sich deutlich verbessern. In dieser Woche hat er ein umfangreiches Test- und Trainingsprogramm absolviert.

Kawasaki-Werksfahrer Jason Anderson, der im Qualifying von Concord heftig abflog und nicht am ersten Playoff-Finale teilnehmen konnte, wird in Texas wieder starten können. Ähnlich erging es Justin Barcia. Ob der GASGAS-Werksfahrer in Texas antreten wird, ist derzeit noch fraglich.

SMX Stand nach Playoff #1 von 3:



1. Chase Sexton (USA), KTM, 45

2. Jett Lawrence (AUS), Honda, 41, (-4)

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 40, (-5)

4. Eli Tomac (USA), Yamaha, 33, (-12)

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 33, (-12)

6. Aaron Plessinger (USA), KTM, 32, (-13)

7. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 30, (-15)

8. Ken Roczen (D), Suzuki, 26, (-19)

9. Dylan Ferrandis (F), Honda, 25, (-20)

10. Cooper Webb (USA), Yamaha, 24, (-21)

In der 250er Klasse lieferte Haiden Deegan (Yamaha) beim Playoff-Auftakt in Concord eine so überzeugende Leistung ab, dass es im Moment schwerfällt, sich einen anderen Sieger als ihn vorzustellen. Doch auch für ihn gilt: Ein einziger Fehler kann einen enormen Rückschlag bedeuten. Ob Triumph-Werksfahrer Jalek Swoll, der im ersten Rennen auf der Startgeraden stürzte, in Texas antreten kann, ist noch ungewiss.

SMX 250 Stand nach Playoff #1 von 3:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 50

2. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 42, (-8)

3. Tom Vialle (F), KTM, 37, (-13)

4. Jo Shimoda (J), Honda, 36, (-14)

5. Julien Beaumer (USA), KTM, 35, (-15)

6. Jordon Smith (USA),Yamaha, 32, (-18)

7. Pierce Brown (USA), GASGAS, 26, (-24)

8. Max Anstie (GB), Yamaha, 25, (-25)

9. Chance Hymas (USA), Honda, 23, (-27)

10. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 22, (-28)

So können die Rennen verfolgt werden:

Livetiming:

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan Playoff 2, Texas Motor Speedway *)

Samstag, 14. September 2024



15:30 - SMX Training & Qualifying, Pre Race Show

20:30 – Eröffnung

21:04 - 250SMX Lauf 1 (20 Minuten + 1 Runde)

21:39 - 450SMX Lauf 1 (20 Minuten + 1 Runde)

22:48 - 250SMX Lauf 2 (20 Minuten + 1 Runde)

23:28 - 450SMX Lauf 2 (20 Minuten + 1 Runde)



*) Angaben in MESZ ohne Gewähr