SMX-Playoff: Jett Lawrence (Honda) siegt, Roczen P5

Mit einem 2-1-Ergebnis gewann der australische HRC Werksfahrer Jett Lawrence das erste SMX Playoff auf dem zMAX Dragway von Concord. Chase Sexton (KTM) bleibt Tabellenführer und Ken Roczen (Suzuki) wurde Fünfter.

Erstes Playoff Finale auf dem zMAX Dragway in Concord: Yamaha-Werksfahrer Justin Cooper war im Qualifying mit 1:39,575 der Schnellste der 450er Klasse. Ken Roczen (Suzuki) erreichte mit einer Rundenzeit von 1:40,934 Platz 6. GASGAS Werksfahrer Justin Barcia stürzte im Freien Training am Freitag und konnte nicht zu den Rennen antreten. Barcia hofft auf eine Rückkehr in einer Woche zum zweiten Playoff.

Den Start zum ersten Lauf gewann Multi-Champion Eli Tomac (Yamaha). Der 31-Jährige setzte sich von Beginn an deutlich ab und gewann den ersten Lauf mit einer soliden Vorstellung und einem Vorsprung von 5 Sekunden vor Jett und Hunter Lawrence (beide Honda).

Ken Roczen (Suzuki) startete im Bereich der Top-7 ins Rennen, kämpfte sich in den ersten Runden schnell auf Platz 4 nach vorne und duellierte sich mit Chase Sexton (KTM), der sich aber gegen den Deutschen durchsetzen konnte. Roczen beendete den ersten und später auch den zweiten Lauf auf Platz 5. Nach dem ersten Lauf änderte sein Mechaniker das Setting des Motorrads, da Roczen mehr Traktion benötigte.

Cooper Webb (Yamaha) kam im ersten Lauf von der Strecke ab und kürzte bei der Rückkehr auf die Strecke deutlich ab, wofür er von der AMA um 6 Positionen nach hinten versetzt wurde und deshalb den ersten Lauf statt auf Platz 8 nur auf Rang 14 beendete.

Nach dem Start zum zweiten Lauf übernahm zunächst Justin Cooper (Yamaha) die Führung. Eli Tomac (Yamaha) war erneut gut gestartet und übernahm seinerseits die Spitze. Diesmal ließ Jett Lawrence Tomac aber nicht entkommen. Der Australier blieb in Schlagdistanz und ging in der zweiten Rennhälfte in Führung. Jett gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 2,4 Sekunden vor Tomac, Sexton, Cooper und Roczen. Ken Roczen wurde mit zwei 5. Plätzen Fünfter der Gesamtwertung.

Chase Sexton (KTM) bleibt nach dem ersten Playoff Gesamt-Führender mit 4 Punkten Vorsprung vor Jett Lawrence. Ken Roczen brachte nur 9 Punkte aus der Saison und erhielt für Platz 5 in Concord 17 Zähler. Mit 17+9=26 Zählern rangiert er nach dem ersten Event auf Platz 8. Im nächsten Playoff in Texas wird die Punktevergabe verdoppelt. Es gibt dort also 50 Punkte für den Sieg, 44 Punkte für Platz 2 usw. Beim Finale in Las Vegas verdreifachen sich die Punkte, der Sieger erhält 75 Punkte. Das bedeutet, dass sich in der Tabelle noch viel verändern wird. Jedes der kommenden Playoffs gewinnt an Bedeutung und das zweite Playoff findet in einer Woche in Texas statt.

SMX Playoff #1, Concord 450



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 2-1

2. Eli Tomac (USA), Yamaha, 1-2

3. Chase Sexton (USA), KTM, 4-3

4. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 3-6

5. Ken Roczen (D), Suzuki, 5-5

6. Justin Cooper (USA), Yamaha, 7-4

7. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 8-7

8. Aaron Plessinger (USA), KTM, 6-11

9. Colt Nichols (USA), Suzuki, 10-10

10. Cooper Webb (USA), Yamaha, 14-8

SMX Stand nach Playoff#1 von 3:



1. Chase Sexton (USA), KTM, 45

2. Jett Lawrence (AUS), Honda, 41, (-4)

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 40, (-5)

4. Eli Tomac (USA), Yamaha, 33, (-12)

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 33, (-12)

6. Aaron Plessinger (USA), KTM, 32, (-13)

7. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 30, (-15)

8. Ken Roczen (D), Suzuki, 26, (-19)

9. Dylan Ferrandis (F), Honda, 25, (-20)

10. Cooper webb (USA), Yamaha, 24, (-21)