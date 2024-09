Concord: Haiden Deegan (Yamaha) siegt souverän

Haiden Deegan gewann in Concord das erste Playoff

Mit Siegen in beiden Rennen gewann Yamaha-Werksfahrer Haiden Deegan das erste Playoff-Finale auf dem zMAX Dragway in Concord vor Julien Beaumer (KTM) und Levi Kitchen (Kawasaki). Tom Vialle (KTM) rangiert auf Platz 5.

Erstes von 3 Playoffs im zMAX Dragway von Concord in Charlotte: Husqvarna-Werksfahrer RJ Hampshire legte im Qualifying mit 1:41,618 die schnellste Rundenzeit vor. Haiden Deegan (Yamaha) startete mit 1:42,102 von Startplatz 2, aber 'dangerboy' Deegan war der einzige Fahrer, der die On-Off-Rhythmus-Sektion als Vierfach-Kombination springen konnte. Diese Fähigkeit sollte ihm in den Rennen den entscheidenden Vorteil verschaffen.

Aber der Reihe nach: Der erste Lauf musste nach einem Startcrash von Triumph-Werksfahrer Jalek Swoll mit roter Flagge abgebrochen werden. Swoll war auf der geteilten Startgeraden mit Deegan kollidiert und ging hart zu Boden. Er musste medizinisch versorgt und von der Strecke gefahren werden. Swoll konnte danach nicht mehr starten und damit gab es keine Triumph mehr im Feld.

Den Neustart gewann Red Bull KTM Werksfahrer Julien Beaumer, der sich in den ersten Runden sogar ein paar Sekunden absetzen konnte.

Deegan startete im Bereich der Top-10 und brillierte durch eine äußerst vielseitige Linienwahl sowie hohen Kurvenspeed. In der Rhythmussektion, die er als Vierfach-Kombination sprang, machte er immer wieder Meter gut, überholte einen Fahrer nach dem anderen und musste in den letzten Runden etwa 3 Sekunden bis zu Leader Beaumer zufahren. Beaumer, der die Überraschung des Abends war, musste Deegan ziehen lassen, konnte aber auf Platz 2 einen deutlichen Akzent setzen.

Nach dem Start zum zweiten Lauf zeigte sich ein ähnliches Bild: Deegan musste sich aus dem Mittelfeld heraus nach vorne kämpfen, während Levi Kitchen (Kawasaki) führte. Erneut fuhr Deegan wieder souverän nach vorne und gewann mit einem Vorsprung von 4 Sekunden vor Kitchen und dem diesmal gute gestarteten Briten Max Anstie (Yamaha). Beaumer wurde in diesem Rennen Vierter und wurde mit einem 2-4-Ergebnis Zweiter der Gesamtwertung. Tom Vialle (Red Bull KTM) wurde mit einem 4-7-Ergebnis Fünfter.

Mit seinem Sieg in Concord führt Haiden Deegan die SMX-Meisterschaften mit der Idealpunktzahl von 50 Zählern vor Levi Kitchen (Kawasaki) an. Kommende geht es in Texas mit dem zweiten Playoff weiter. Dort wird dann die Punkteausbeute verdoppelt.

SMX Playoff Concord, 250



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 1-1

2. Julien Beaumer (USA), KTM, 2-4

3. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 5-2

4. Jo Shimoda (J), Honda, 3-5

5. Tom Vialle (F), KTM, 4-7

6. Jordon Smith (USA),Yamaha, 6-6

7. Max Anstie (GB), Yamaha, 11-3

8. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 7-10

9. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 10-8

10. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 9-9

…

23. (DNS), Jalek Swoll (USA), Triumph

SMX 250 Stand nach Playoff#1 von 3:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 50

2. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 42, (-8)

3. Tom Vialle (F), KTM, 37, (-13)

4. Jo Shimoda (J), Honda, 36, (-14)

5. Julien Beaumer (USA), KTM, 35, (-15)

6. Jordon Smith (USA),Yamaha, 32, (-18)

7. Pierce Brown (USA), GASGAS, 26, (-24)

8. Max Anstie (GB), Yamaha, 25, (-25)

9. Chance Hymas (USA), Honda, 23, (-27)

10. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 22, (-28)