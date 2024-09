SMX Playoff Concord: Tomac und Deegan (Yamaha) vorn

Im Freitagstraining zur ersten SMX-Playoff-Runde in Concord liegen Eli Tomac und Haiden Deegan (Yamaha) vorn. Titelverteidiger Jett Lawrence (HRC) landete bei seinem ersten Auftritt nach seiner Verletzung auf Platz 4.

Im ersten Freien Training am Freitag waren die Yamaha-Werksfahrer Haiden Deegan in der 250er Klasse und Eli Tomac in der 450er Klasse die Schnellsten. Diese Rundenzeiten geben nur grobe Anhaltspunkte über die Leistungsstände, insbesondere der Rückkehrer. Titelverteidiger Jett Lawrence erreichte in der 450er Klasse auf Anhieb Platz 4 und es scheint, als könne er an das Niveau vor der Verletzung nahtlos anschliessen.

Rang 13 von Ken Roczen mit 6 Sekunden Rückstand zur Spitze ist wohl noch nicht ganz ernstzunehmen. Der HEP-Suzuki-Pilot wird im Zeittraining am Samstagvormittag (amerikanischer Zeit) sicher noch die eine oder andere Sekunde finden.

Freies Training Freitag, SMX Playoff 450:



1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 1:43,356

2. Chase Sexton (USA), KTM, 1:43,442, -0,086

3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 1:43,599, -0,243

4. Jett Lawrence (AUS), Honda, 1:44,007, -0,652

5. Cooper Webb (USA), Yamaha, 1:44,733, -1,377

6. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 1:44,959, -1,604

…

13. Ken Roczen (D), Suzuki, 1:49,453, -6,098

Freies Training Freitag, SMX Playoff 250:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 1:45,307

2. Julien Beaumer (USA), KTM, 1:45,681, -0,374

3. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 1:45,774, -0,467

4. Tom Vialle (F), KTM, 1:46,138, -0,831