Nordhastedt: Flattrack, Speedway, B-Gespann-Masters

Kenny Hinck wird in Nordhastedt mit einer Indian FTR 1200 am Start sein

Kenny Hinck richtet am 26. und 27. September in Nordhastedt die Patrol Days aus. Neben den Flat Track Cup-Rennen wird auch Speedway und ein Lauf zum B-Gespann-Masters gefahren.

In Zusammenarbeit mit dem MSC Nordhastedt-Nordseeküste hat Kenny Hinck den dritten und letzten Durchgang des «Krowdrace 2020» genannten Flat Track Cup-Rennens übernommen. «Am Samstag ist Training und am Sonntag werden alle Rennen durchgeführt», so Hinck, «im Flat Track fahren neun verschiedene Klassen und im Rahmenprogramm starten sechs Gespanne im B-Gespann-Masters. Dazu kommt ein Speedway Oldie Cup und eine clubeigene Klasse Speedway 500 ccm.»

Insgesamt werden zirka 110 Fahrer auf dem Dithmarschenring in Albersdorf zu sehen sein. 500 Zuschauer sind zugelassen. Die Tickets sind online buchbar unter www.grandticket.de .

Mario Siebert, einer der Verantwortlichen des B-Gespann-Masters, ist einerseits froh, dass die Serie wenigstens in dieser minimalen Form in Gang kommt, auf der anderen Seite muss er aber auch die durch Covid-19 bedingten Realitäten anerkennen. «Mehr als sechs Gespanne konnten wir nicht melden, da wir ja im Rahmenprogramm fahren. Aber ein Marcel Ratjes aus den Niederlanden, der im Vorjahr so erfolgreich bei uns unterwegs war, hat kürzlich sein gesamtes Material verkauft. Er hat den Arbeitsplatz gewechselt, da war das Hobby Motorsport nicht erwünscht. Michael Kolb kann auch nicht fahren, da seine Beifahrerin Nadin Perick ebenfalls aus beruflichen Gründen passen muss.»

Beim «Heinz Hopfensberger Gespann-Masters-Lauf in Nordhastedt starten Nicole Standke/Resi Höper (AC Rastede/MSC Nordhastedt), Valentin Martens/Ralf Drönner (B/MSC Zweibrücken), Fabian Müller/Peter Maurer (MSC Klein-Krotzenburg), Joachim Martens/Des Verzonhoven (B), Mathias Weidenmüller/Jana Fritzsche (MC Post Leipzig) und Erik van Dijk sen./Bonita van Dijk (NL). Es werden acht Läufe plus ein Finale gefahren.

Das Orga-Team des B-Gespann-Masters plant demnächst, einen eingetragenen Verein zu gründen. «Das soll ein gemeinnütziger Sportförderverein im ADAC sein», so Siebert, «wo jeder Interessierte für einen geringen Beitrag Mitglied werden kann.»