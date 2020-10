Speedway Wolfslake: Oberkrämerpokal nach Dänemark

Die Speedwayfahrer aus Dänemark hatten das Rennen um den «Oberkrämer-Pokal» in Berlin-Wolfslake fest im Griff und belegten alle drei Podestplätze. Lukas Baumann glänzte als bester Deutscher auf Platz 6.

1980 wurde in Wolfslake das erste Rennen ausgefahren, so galt es am vergangenen Wochenende, 40 Jahre Speedwaysport zu feiern. Da sich der Club inzwischen dem Nachwuchs verschrieben hat, wurde das mit einem U21-Rennen um den diesjährigen «Oberkrämerpokal» begangen. Bitter für den Club: Mit Celina Liebmann und Ben Ernst mussten sich zwei deutsche Hoffnungen verletzt abmelden.

Im Rennen war gegen die dänischen Fahrer kein Kraut gewachsen und Kevin Juhl Pedersen, Tim Sörensen und Emil Breum sicherten sich die Podestplätze. Pedersen konnte den Sieg mit Maximum feiern.



Lukas Baumann holte zehn Punkte und war als Sechstplatzierter bester Deutscher. Leon Arnheim hatte im letzten Durchgang einen Ausfall zu verdauen und wurde mit sieben Punkten Achter. Ebenfalls sieben Punkte hat Erik Bachhuber eingefahren, der Neunter wurde.

Ergebnisse Speedway «Oberkrämerpokal» Wolfslake/D:

1. Kevin Juhl Pedersen (DK), 15 Punkte

2. Tim Sörensen (DK), 14

3. Emil Breum (DK), 13

4. Wiktor Przyjemski (PL), 12

5. Bastian Borke (DK), 11

6. Lukas Baumann (D), 10

7. Noel Wahlqvist (S), 9

8. Leon Arnheim (D), 7

9. Erik Bachhuber (D), 7

10. Rudolfs Sproigs (LV), 6

11. Fynn-Ole Schmietendorf (D), 5

12. Lukas Wegner (D), 4

13. Tom Finger (D), 3

14. Patrick Baek (DK), 3

15. Nick Colin Haltermann (D), 1