Bahnsport 2021: Alle WM-Termine in der Übersicht

Die Planung des Terminkalenders 2021 stellt die Verantwortlichen des Motorrad-Weltverbands FIM sowie die Clubs vor enorme Herausforderungen. Denn niemand kann sagen, wie es mit den Corona-Beschränkungen weitergeht.

Der Jahreskalender 2020 musste wegen der behördlichen Beschränkungen aufgrund der Covid-19-Seuche kurzfristig umgebaut werden. Die Prädikatsrennen im Jahr 2020 spielten sich zum größten Teil in Polen ab und so manches Prädikat musste verlegt oder abgesagt werden. Für 2021 veröffentlichte die FIM inzwischen den Prädikatskalender, der auch einige interessante Rennen in Deutschland beinhaltet.

In der Langbahn-Weltmeisterschaft haben wir zwei Finalrennen in Deutschland, im Eisspeedway ebenso.



Ein weiteres WM-Finale wurde dem MC Nordstern Stralsund zugesprochen. Der Club vom Strelasund, der das Pandemiejahr 2020 für intensive Arbeiten an seinem Stadion nutzte, soll am 4. September das erste Finale zur Speedway-U21-Weltmeisterschaft ausrichten. Die Serie, für die drei Rennen angesetzt sind, soll nach einer noch unbekannten Station in Polen im tschechischen Pardubitz entschieden werden. Von den drei Qualifikationsrunden zur U21-WM wurde eine nach Ludwigslust vergeben.

Der Weg in den Speedway-Grand-Prix 2022 soll im kommenden Jahr auch wieder über Abensberg führen. Auf der Bahn in Bayern geht es in einer von vier Qualifikationsrunden um die Startplätze für den Challenge in der Slowakei.

Einen erneuten Zuschlag für ein FIM-Prädikat haben der MSC Cloppenburg und der MSC Diedenbergen erhalten. In Cloppenburg soll im Juli die FIM Speedway Youth World Championship steigen und in Diedenbergen wird das abgesagte Finalrennen der Flat-Track-WM nachgeholt. Im Zuge dessen sollen in Diedenbergen auch die Finalrennen der Speedway und Longtrack Youth Trophy gefahren werden.

FIM-Termine 2021:

Eisspeedway-WM:

16. Januar – Qualifikationsrunde – Örnsköldsvik (S)

13. & 14. Februar – Finale 1 & 2 – Togliatti (RUS)

6. & 7. März – Finale 3 & 4 – Berlin (D)

Speedway-GP-Qualifikation:

24. Mai – Qualifikationsrunde 1 – Abensberg (D)

29. Mai – Qualifikationsrunde 2 – Glasgow (GB)

29. Mai – Qualifikationsrunde 3 – Lamothe de Landerron (F)

29. Mai – Qualifikationsrunde 4 – Gorican (HR)

21. August – Challenge – Zarnovica (SK)

Speedway-U21-WM:

12. Juni – Qualifikationsrunde 1 – Manchester (GB)

12. Juni – Qualifikationsrunde 2 – Riga (LV)

12. Juni – Qualifikationsrunde 3 – Ludwigslust (D)

4. September – Finale 1 – Stralsund (D)

25. September – Finale 2 – noch offen (PL)

1. Oktober – Finale 3 – Pardubitz (CZ)

Speedway-U21-Team-WM:

24. September – Finale – noch offen (PL)

Speedway-Youth-WM:

23. Juli – Halbfinale 1 & 2 – Cloppenburg (D)

24. Juli – Finale – Cloppenburg (D)

Langbahn-GP:

13. Mai – Finale 1 – Herxheim (D)

4. Juli – Finale 2 – Mühldorf (D)

13. Juli – Finale 3 – Marmande (F)

28. August – Finale 4 – Rzeszow (PL)

4. September – Finale 5 – Morizes (F)

Qualifikation zum Langbahn-GP 2022:

22. August – Challenge – Scheeßel (D)

Langbahn der Nationen:

26. September – Finale – Roden (NL)