Australien: Keine Speedway-Meisterschaft im Januar

Noch bevor der Corona-Ausbruch die Sportwelt in Stillstand versetzte, wurde in Australien der nationale Speedway-Champion ermittelt. Statt erneut im Januar, soll 2021 zu einem späteren Zeitpunkt gefahren werden.

Am 11. Januar 2020 feierte Max Fricke in Gillman die Verteidigung seines australischen Meistertitels. Bis der 24-Jährige, der in dieser Saison im polnischen Thorn seinen ersten GP-Sieg feierte und auch 2021 in der Speedway-WM fahren wird, seinen Titel erneut verteidigen darf, wird dauern.



Der Kalender für die fünf Rennen umfassende Rennserie stand bereits, die Meisterschaft hätte mit dem ersten Rennen am 3. Januar 2021 in Gillmann begonnen. Das fünfte und letzte Rennen wäre am 13. Januar auf dem Mick-Dohaan-Raceway in North Brisbane gestiegen, doch dieser Kalender wurde inzwischen gestrichen. Aufgrund der derzeit geltenden behördlichen Auflagen wegen der Covid-19-Seuche sieht sich der Verband gezwungen, die Meisterschaft zu verschieben.

«Obwohl wir enttäuscht sind, glauben wir, dass dies im besten Interesse des Sports liegt. Bei so viel Unsicherheit an den nationalen und internationalen Grenzen, und mit vielen unserer Fahrer in Europa, mussten wir so früh wie möglich eine Entscheidung treffen», teilte der Verband mit.



Ende 2021 soll in einer verkürzten Meisterschaft der Champion 2021 ermittelt werden. Die Planungen hierzu sollen beginnen, sobald die entsprechenden staatlichen Beschränkungen bekannt sind.



Die Superbike-WM Ende Februar auf Philipp Island sowie die Formel 1 im März in Melbourne wurden ebenfalls bereits verschoben.