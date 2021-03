Martin Smolinski: Operation umfangreicher als gedacht

Bei einer Routineuntersuchung wurde festgestellt, dass die eingesetzten Metallplatten in Martin Smolinskis Hüfte nicht mehr perfekt sitzen. Der ursprüngliche OP-Plan wurde kurzerhand angepasst.

Am 23. Februar ließ sich Martin Smolinski in Leipzig zum zweiten Mal an der lädierten Hüfte operieren. Der Eingriff verlief problemlos, war aber größer als gedacht. Ursprünglich sollte nur eine Platte gerichtet werden, dann wurde aber entschieden, gleich einen Großteil der eingebauten Platten und Schrauben aus der Hüftpfanne zu entfernen. Zudem wurde zukunftsorientiert ein spezielles Vlies eines Kniespezialisten für den Knorpelaufbau eingesetzt.

«Durch den größeren Eingriff vermeide ich eine weitere Operation in der Zukunft», berichtete «Smoli», der wieder zuhause in Olching ist und an seiner Genesung arbeitet. «Ein dickes Dankeschön geht an den operierenden Oberarzt der Uniklinik Leipzig, Herrn Dr. Fakler und sein Team, das mein größtes Vertrauen genießt. Ich werde wegen des eingesetzten Vlies’ noch einige Zeit an Krücken gehen und die Hüfte sowie den Oberschenkel zirka sechs Wochen schonen müssen.»



Mitte April will der Bayer wieder auf dem Speedway-Motorrad sitzen und sich in einem Trainingslager auf die Saison vorbereiten.