Sandro Wassermann will in zwei Ligen gut abschneiden

Die sich bietende Trainingsmöglichkeit auf der Speedwaybahn in Diedenbergen nutzte auch Sandro Wassermann, der nach den Wintermonaten vor allem seine neuen Motorräder einfahren wollte.

«Es ist mein erstes Training in diesem Jahr», bestätigte Sandro Wassermann gegenüber SPEEDWEEK.com im Fahrerlager von Diedenbergen, wo der Bayer sein neues Material einfuhr. «Die ersten Runden fühlen sich immer seltsam an mit dem neuen Material. Soweit habe ich mich auf dem Bike aber gut gefühlt.»

Wann der 22-Jährige wieder auf dem Motorrad sitzen wird und die ersten Rennen stattfinden können, steht noch nicht fest: «Die Planung sieht ganz schwer aus. Wichtig ist, dass man sich mit Training vorbereitet und das Material einfährt. Dann muss man weiterschauen, was noch kommt in der Pandemie. Im Juni ist Speedway-Team-Cup in Olching; mit der polnischen Liga weiß ich noch gar nicht, was da jetzt rauskommt.»

Glücklicherweise steht die Familie hinter Wassermann, der auf einen baldigen Saisonstart hofft. «Ich habe bis Neujahr gearbeitet, mich in der Werkstatt vorbereitet und an meiner Fitness geschuftet.» Für 2021 formuliert der Youngster aus Illertissen zwei Kernziele: «Gesund bleiben und ohne Unterbrechungen durch die Saison kommen. Und ich will in den Ligen gut abschneiden und viele Punkt schreiben.»