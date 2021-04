Neuer Ernährungsplan soll Max Dilger fitter machen

In Gorican/Kroatien, im hessischen Diedenbergen und zuletzt in Macon/Frankreich absolvierte Max Dilger fleißig Trainingsrunden, um für einen möglichen Speedway-Saisonstart vorbereitet zu sein.

Die ersten Trainingsrunden fuhr Max Dilger im kroatischen Gorican, wo das Roll-out stattfand. «Die Temperaturen waren recht frisch, doch es hat unheimlich viel Spaß gemacht, wieder auf dem Motorrad zu sitzen», so Dilger. «Ich konnte zahlreiche Runden abspulen und wir konnten auch einige neue Sachen probieren. Wichtig war aber vor allem, wieder das Gefühl für das Bike zu bekommen.»



Eine zusätzliche wichtige Erkenntnis von Gorican: Das operierte Knie bereitet keinerlei Probleme.

Eine Woche nach Gorican ging es für Dilger zwei Tage lang in Diedenbergen auf die Bahn. «Wir hatten diverse Teile und Änderungen zum Testen vorbereitet, von denen wir auch einige im Lauf der Saison einsetzen werden», berichtete der Badener, der bei dieser Gelegenheit auch das neue Bike-Design vorstellte.

Bevor es am vergangenen Wochenende nach Macon in Frankreich ging, wo Dilger weitere zwei Tage trainierte, machte er einen Abstecher in die Schweiz. Im Erpse Institut zurrte Max einen neuen Ernährungsplan fest. «Die richtige Ernährung ist für einen Sportler ein wichtiger Faktor», schilderte der 31-Jährige. «Ich habe schon einige Diäten versucht, war mir aber nie sicher, ob es die richtige Richtung für mich ist. Darum werde ich in Zukunft mit dem Team von Erpse zusammenarbeiten und meine gesamte Ernährung auf den Kopf stellen. Ich bin schon gespannt, was wir noch aus mir herausholen können.»