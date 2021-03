Speedway-GP 2021: Der Auftakt in Italien ist abgesagt

Ende April sollte in Italien der Speedway-Grand-Prix 2021 beginnen. Gut vier Wochen vor dem Rennen ist dieser Plan schon wieder Geschichte und das Rennen gestrichen. Weitere Events wackeln.

Der Speedway-GP von Italien wurde knapp vier Wochen vor dem Termin am 24. April 2021 abgesagt. In Terenzano hätte die Weltmeisterschaft nach einigen Jahren Abstinenz wieder Station in Italien gemacht und die Saison 2021 wäre eröffnet worden.

Doch der veranstaltende Club Olimpia, der Motorrad-Weltverband FIM und Vermarkter IMG gaben die Terenzano-Absage soeben bekannt. «Obwohl wir enttäuscht sind, in diesem Jahr nicht mit dem Grand Prix nach Italien zurückzukehren, ist es dennoch die beste Entscheidung für unsere Fahrer und die Fans», meint Paul Bellamy, Vizepräsident von IMG. «Wir hoffen, im Laufe der Saison wieder Fans in den Arenen begrüßen zu dürfen.»

Nach der Absage des Italien-GP ist der Grand Prix von Deutschland am 22. Mai in Teterow der nächste Termin im Kalender. Angesichts der jüngsten Entscheidungen der Bundesregierung wackelt aber auch dieses Rennen. Und dass Ende August ein Togliatti-GP stattfinden wird, darf nach dem Beschluss der Welt-Anti-Doping-Agentur vom Dezember 2020 ebenfalls bezweifelt werden. Denn WM-Veranstaltungen der FIM sowie sportliche Großereignisse sind bis auf wenige Ausnahmen (Formel 1, Fußball-EM) nach dem staatlich unterstützten Doping-Skandal bis Ende 2022 untersagt.

Kalender Speedway-Grand-Prix 2021:

22. Mai – Teterow/Deutschland

5. Juni – Prag/Tschechien

19. Juni – noch offen

17. Juli – Cardiff/Großbritannien

31. Juli – Breslau/Polen

7. August – Warschau/ Polen

14. August – Malilla/Schweden

28. August – Togliatti/Russland

11. September – Vojens/Dänemark

2. Oktober – Thorn/Polen