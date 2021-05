Wittstocks langer Weg in die polnische Speedway-Liga

Die Wölfe Wittstock waren der erste Verein aus Deutschland, der in der polnischen Speedway-Liga startete. 2021 soll die Erfolgsgeschichte weitergeschrieben werden, doch die letzten Monate wurden zum Spießrutenlauf.

Ende April musste der MSC Wittstock verkünden, dass sein Team aufgrund der behördlichen Auflagen, die unter anderem durch die Bundesnotbremse zustande kamen, nicht an der zweiten polnischen Liga teilnehmen kann. Als sich die Lage besserte, setzte Clubchef Frank Mauer alle Hebel in Bewegung und schaffte es doch noch, sein Team unterzubringen.

«Die Erleichterung ist groß», erzählte Club-Boss Frank Mauer und es ist spürbar, dass ihm so mancher Stein vom Herzen gefallen ist, als klar wurde, dass die Wölfe nach 2020 erneut in der polnischen Liga starten können. Auf dem Weg dahin gab es einige Rückschläge einzustecken und sich neu zu motivieren. «Ich war wirklich am Tiefpunkt, an dem ich gesagt habe, ich schmeiße alles hin und schließe Wittstock für dieses Jahr zu», gestand Mauer im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Aber dann habe ich mir vor Augen gehalten, dass die ganzen jungen Fahrer Verträge haben und nicht zum Fahren kommen – und das ist Scheiße.»

Mit bundesweit sinkenden Inzidenzen waren dann auch die Genehmigungen der Behörden kein Problem mehr und für das erste Heimrennen kann der Club nach aktuellem Stand mit 500 Besuchern planen. Überzeugt werden mussten lediglich die Clubs der zweiten polnischen Liga, die dem nachträglichen Einstieg zustimmten.

Der Kader der Wittstocker bleibt für die neue Saison bestehen und wird lediglich um den Slowenen Matic Ivacic ergänzt, um gewappnet zu sein, da Erik Riss derzeit noch in der britischen Liga fährt. «Ivacic habe ich nur wegen Erik Riss geholt», erklärte Mauer. «Erik ist in England und England ist Virusvariantengebiet, dann könnte er in Quarantäne gehen.»

Die Ziele des Clubs werden sich auch im zweiten Jahr in der polnischen Liga nicht ändern. «So viele Siege wie möglich einfahren und den ein oder anderen ärgern», betonte Mauer. «Wenn wir das dieses Jahr auch schaffen, dann bin ich zufrieden. Ich will nicht aufsteigen, diese Ambitionen habe ich nicht. Wir wollen vernünftig mitfahren, die zweite polnische Liga wurde von den Fans in Wittstock und Umgebung super angenommen. Die Fans wollen diese Rennen sehen.»