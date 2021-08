Manchester: Adam Ellis Britischer Speedway-Meister

Großbritannien hat einen neuen Speedway-Champion: In Manchester setzte sich Adam Ellis nach starkem Rennen im entscheidenden Finale durch und sicherte sich die Trophäe. Die beiden besten Briten fehlten im Line-up.

Bei seiner letzten Teilnahme am Britischen Finale im Jahr 2018 belegte Adam Ellis nur den 13. Platz. 2019 verpasste er das Rennen verletzungsbedingt und im Pandemiejahr 2020 war Ellis ebenfalls nicht dabei.



Das Rennen begann für Ellis mit einem dritten Rang mäßig, doch ab dem zweiten Durchgang war der 25-Jährige voll da, sammelte Sieg um Sieg und schloss die Vorläufe mit 13 Zählern ab. Ellis stand somit ebenso wie Charles Wright, der 2019 Britischer Meister wurde, direkt im Finale um den Titel.

Die beiden weiteren Finalisten wurden über einen Hoffnungslauf ermittelt, in diesem traten die Fahrer an, die nach den Vorläufen auf den Rängen 3 bis 6 lagen. Dan Bewley und Chris Harris lieferten sich in den ersten Runden einen packenden Zweikampf um die Spitze, bis sich Bewley vom erfahrenen Harris absetzen und als Laufsieger mit Harris ins Finale einziehen konnte.

Im Finale gewann Ellis den Start und setzte sich in Front. Bewley wagte immer wieder Attacken auf den Führenden, doch Ellis blieb seiner schnellen Linie treu und kreuzte als Erster der Zielstrich vor Bewley und Wright.

Für Rory Schlein, Meister des Vorjahres, lief das Rennen in Manchester in keiner Weise nach Wunsch: Er brauchte bis zum letzten Durchgang, um einen Laufsieg einzufahren – mit fünf Punkten beendete das Rennen auf dem zwölften Rang. Die Grand-Prix-Fahrer Tai Woffinden und Robert Lambert traten im Britischen Finale nicht an.

Ergebnisse Britische Meisterschaft Manchester/GB:

1. Adam Ellis, 13 Vorlaufpunkte

2. Daniel Bewley, 12

3. Charles Wright, 12

4. Chris Harris, 11

5. Kyle Howarth, 10

6. Scott Nicholls, 10

7. Craig Cook, 9

8. Lewis Kerr, 9

9. Steve Worrall, 8

10. Daniel King, 6

11. Simon Lambert, 6

12. Rory Schlein, 5

13. Richard Lawson, 5

14. Ben Barker, 2

15. Anders Rowe, 1

16. Paul Starke, 1

17. Josh Bates, 0



Hoffnungslauf: 1. Daniel Bewley, 2. Chris Harris, 3. Kyle Howarth, 4. Scott Nicholls



Finale: 1. Adam Ellis, 2. Daniel Bewley, 3. Charles Wright, 4. Chris Harris