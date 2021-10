Michael Härtel komplettiert die Landshut Devils

Die Trans MF Landshut Devils haben nun auch die U24-Position fixiert und gehen mit Michael Härtel in die nächste Speedway-Saison in der 1. Polnischen Liga.

Der gebu¨rtige Landshuter Michael Härtel durchlief beim AC Landshut alle Nachwuchsklassen und soll noch weiter gefördert werden. «Fu¨r Michael war es eine gute Auftaktsaison in der polnischen Profiliga, dennoch sind wir fest davon u¨berzeugt, dass er noch viel mehr kann. Da ist ein großes Potenzial, und wir hoffen, dass Michi im kommenden Jahr noch eine Schippe drauflegen kann», so Teammanager Slawomir Kryjom.

Die Personalplanungen sind damit fast abgeschlossen – lediglich ein Transfer soll noch getätigt werden. «Wir wissen, dass es immer wieder Terminu¨berschneidungen mit WM-/EM-Terminen gibt und wir einen breiten Kader benötigen. Daher wollen wir noch einen weiteren U24-Fahrer unter Vertrag nehmen und stehen mit ein paar in Kontakt», so Teamchef Bernhard Muggenthaler.

Bereits zum Kader gehören Tobias Busch, Valentin Grobauer, Marius Hillebrand, Mario Niedermeier, Erik Bachhuber, Martin Smolinski, Dimitri Bergé, Erik Riss, Kai Huckenbeck und Norick Blödorn.

Während sich die erfolgreiche Ligamannschaft nun in die Rennpause verabschiedet, werden am kommenden Samstag, 16. Oktober, um 14 Uhr nochmals die Motoren in der OneSolar Arena brummen. Der AC Landshut ist Gastgeber fu¨r den letzten Lauf des ADAC Bayern Cups, bei dem die Young Devils nach ihrem Gewinn in Olching am vergangenen Wochenende auf einen weiteren Sieg hoffen. Der Eintritt zu diesem Rennen ist frei, Spenden sind erwu¨nscht. Das Stadion öffnet um 11.30 Uhr, es findet KEINE 3G-Zugangskontrolle statt. Ein ideales Ziel fu¨r den Familienausflug, die Bahnsportjugend wu¨rde sich u¨ber eine schöne Zuschauerkulisse freuen.