Landshut: 5. Fahrer für die polnische Liga steht fest

Volle Kraft voraus in Richtung 1. Polnische Speedway-Liga, heißt es derzeit bei den Trans MF Landshut Devils. Um auch 2022 konkurrenzfähig zu sein, müssen die Bayern aufrüsten.

In den letzten Tages konnten die Macher des AC Landshut bereits wichtige Personalentscheidungen fu¨r die nächste Saison verku¨nden: Mit Norick Blödorn, Martin Smolinski und Erik Riss wurden drei starke Deutsche verpflichtet, außerdem der schnelle Franzose Dimitri Bergé.



Nun folgt die nächste Vollzugsmeldung: Kai Huckenbeck bleibt in der Ellermu¨hle und geht auch in der kommenden Saison fu¨r die Trans MF Landshut Devils auf Punktejagd. Der Norddeutsche hatte mit seiner konstanten Leistung einen Bärenanteil am Erfolg der Niederbayern und war nach Teamkollege Dimitri Bergé der zweitbeste Punktesammler der gesamten Liga.

«Kai hatte ein u¨berragendes Jahr bei uns, und war eine tragende Säule. Außerdem war er auch in Schweden und Dänemerk einer der Topfahrer. Daher haben wir natu¨rlich alles versucht, ihn zu halten. Und freuen uns nun, dass er sich trotz vieler Angebote fu¨r die Devils entschieden hat», so Teamchef Bernhard Muggenthaler.



«Wir hatten großen Erfolg in der zuru¨ckliegenden Saison. Ich möchte beim Abenteuer 1. Liga in Landshut mit dabei sein und weiterhin anpacken. Der Club arbeitet professionell, bietet ein super Umfeld. Es macht einfach Spaß», so Huckenbeck.