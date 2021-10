AC Landshut 2022 in 1. Polnischer Liga mit Erik Riss

Die Trans MF Landshut Devils treiben nach dem Gewinn der Meisterschaft in der 2. Polnischen Speedway-Liga und dem damit verbundenen Aufstieg ihre Personalplanungen rasant voran.

Die Macher der Niederbayern gaben bekannt, dass Erik Riss in die Ellermühle zurückkehren und damit in der kommenden Saison für die Trans MF Landshut Devils in der 1. Polnischen Speedway-Liga auf Punktejagd gehen wird. Der Schwabe ist nach Norick Blödorn, Martin Smolinski und Dimitri Bergé bereits die vierte Verpflichtung für 2022.

«Erik ist einer der besten deutschen Fahrer, und wir sind fest überzeugt, dass er bei uns in Landshut den endgültigen Durchbruch schaffen kann. Er ist voll motiviert und möchte sich in Polen etablieren. Im letzten Jahr hatte er bereits früh in Wittstock unterschrieben, nun kommt es endlich zum Comeback bei den Devils. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit», so ACL-Vize Kerstin Rudolph.

Auch Erik Riss freut sich über die Rückkehr: «Der ACL ist die Nummer 1 in Deutschland, und ich habe mich immer sehr wohl bei den Devils gefühlt. Dass ich nun die Chance erhalte, mich in der 1. Polnischen Liga beweisen zu können, ist eine großartige Möglichkeit, für die ich dem Club sehr dankbar bin.»