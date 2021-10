Speedway-Prädikate auf dem 5. Kontinent sind abgesagt

Der Speedway-Winter 2021 auf 2022 wird ohne große Prädikatsrennen stattfinden. Nachdem das Australische Championat 2021 gestrichen wurde, folgt nun die FIM Ozeanien Meisterschaft.

Australien hat sich während der Covid-19-Seuche extrem abgeschottet, die Einreise bringt unter anderem eine 14-tägige Hotelquarantäne mit sich. Die strikten Maßnahmen sorgen nun erneut für Absagen und Verschiebungen der Prädikatsrennen Down under.

Bereits zu Beginn des Monats wurde bekanntgegeben, dass die Australische Meisterschaft 2021 gestrichen wird. Üblicherweise wird diese im Januar in mehreren Rennen ausgetragen. 2020 lief die Meisterschaft noch wie geplant, 2021 fiel sie den behördlichen Bestimmungen zum Opfer. Zunächst wurde die Meisterschaft auf Dezember 2021 verschoben und sollte in nur einem Rennen ausgetragen werden, nun wurde sie komplett abgesagt. Auch auf die Meisterschaft 2022 hat die derzeitige Situation Auswirkungen: Alle Titelkämpfe wurden auf das Spätjahr 2022 verschoben.

Auch die FIM Ozeanien Meisterschaft, die 2019 bei ihrer Premiere von Jack Holder gewonnen wurde, bleibt von den Reisebeschränkungen nicht verschont. Die Kontinentalmeisterschaft wurde zunächst in den Dezember 2021 verschoben und nun erneut verlegt. Neuer Termin ist der 28. Dezember 2022. Bis dahin hoffen die Organisatoren, dass Reisen zwischen Neuseeland und den australischen Bundesstaaten wieder unbeschwert möglich sind. Ebenso befürchten die Organisatoren, dass mancher Top-Fahrer aus Australien aufgrund der Beschränkungen den Winter 2021/2022 in Europa verbringen wird und nicht in die Heimat reist.

Neue Termine Prädikatsrennen in Australien 2022:

1.–3. April – U16 Meisterschaft (125 ccm) – Sidewinders

26. November – U16 (250 ccm) & U21 Meisterschaft – Gillman

2./3. Dezember – Australische Meisterschaft – Ort offen

28. Dezember – FIM Ozeanien Meisterschaft – Gillman