Martin Smolinski: Neuer Speedway-Club in Schweden

Martin Smolinski wird auch 2022 in der schwedischen Speedway-Liga an den Start gehen, jedoch für einen anderen Club: Der Olchinger wechselt von Masarna Avesta zu Elit Vetlanda.

«Ich habe mir sehr lange sehr schwer getan mit dieser Entscheidung, denn ich hatte in Masarna eine sehr schöne Zeit. Doch auch der Wechsel nach Vetlanda ist reizvoll, deshalb habe ich mich so entschieden», hielt Martin Smolinski fest. «Ich danke dem Club und auch den Fans in Masarna sehr, ich werde auch gerne immer wieder nach Masarna kommen. Doch für mich selbst stellt die Aufgabe in Vetlanda eine neue Herausforderung dar und ich freue mich auf die nächste Saison.»

Smoli wird in Schweden auf die gleiche Mechaniker-Crew wie in den vergangenen Jahren setzen, vor dem Saisonstart wird er ein Auto und Motorräder in Schweden stationieren. «Ich kann glücklicherweise auf Kontinuität setzen und auf bewährte Kräfte bauen», erzählte der 37-Jährige. Zu den wöchentlichen Rennen wird Martin mit dem Flugzeug anreisen.



Die Saison in Schweden wird voraussichtlich im Mai 2022 beginnen. Die Rennen werden allesamt unter der Woche ausgetragen, sodass keine Terminkollisionen zu erwarten sind.