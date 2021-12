Max Dilger operiert: Verträge in Polen und Schweden

Mit 32 Jahren lässt sich der Deutsche Langbahnmeister Max Dilger auf etwas Neues ein und unterschrieb zum ersten Mal in seiner Karriere in der schwedischen Speedway-Liga.

Auch für Max Dilger liegt der Fokus in den Wintermonaten auf den Vorbereitungen für die nächste Saison. Bevor diese Fahrt aufnehmen konnten, musste sich der Badener an der linken Hand operieren lassen. Erneut vertraute Dilger auf seinen Partner Ortema und die Klinik in Markgröningen, wo Prof. Dr. Max Haerle und Dr. Florian Lampert aus Dilgers linker Hand die eingesetzte Metallplatte entfernten und das Gelenk des kleinen Fingers wieder gangbar machten. Für Dilger ein eher kleiner Eingriff, dem eine Betreuung im Top-Life Berghaupten folgte.

Für die weitere Diagnostik seiner Leistungsfähigkeit und seines körperlichen Zustands war der 32-Jährige in der Schweiz beim Erpse-Institut. «Meine Fitness ist bereits auf einem guten Niveau, das bisherige Training und die Umstellung meiner Ernährung sind ein Erfolg. Wir haben nochmals einige kleine Änderungen vorgenommen, um mich noch besser auf die Saison vorzubereiten», so Dilger, der auch die Unterzeichnung von zwei Ligaverträgen vermelden kann.

In der polnischen Speedway-Liga wechselt Dilger nach einem Jahr in Wittstock zu Polonia Pila, für diesen Club fuhr der Schwarzwälder bereits in der Vergangenheit. Neuland ist hingegen das Engagement in der schwedischen Liga, Dilger unterzeichnete einen Vertrag mit Masarna Avesta: «Ich freue mich auf die Aufgabe und Herausforderung in Schweden und hoffe auf zahlreiche Einsätze.»