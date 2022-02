Partnerschaft: Brokstedt arbeitet mit polnischem Club

Der MSC Brokstedt ist zukünftig grenzübergreifend aktiv und hat zusammen mit dem polnischen Speedway-Club aus Landsberg an der Warthe (Gorzow) ein Nachwuchsprojekt etabliert.

Bereits im vergangenen Jahr gab es erste Kontaktaufnahmen aus Polen in Richtung Brokstedt. Nach einigen sehr konstruktiven Vorgesprächen zwischen den Verantwortlichen des polnischen Spitzenclubs Stal Gorzow (Landsberg) und des MSC Brokstedt wurde nun eine partnerschaftliche Zusammenarbeit vereinbart.

Neben dem Ziel, den Speedway-Sport in beiden Ländern weiterzuentwickeln, steht vor allem die gemeinsame Nachwuchsförderung im Fokus. Neben der Kooperation im sportlichen Bereich sollen auch kulturelle, historische und sprachliche Aspekte in die gemeinsame Arbeit einfließen. Gemeinsam soll im nächsten Schritt die Zusammenarbeit auf ein von der EU unterstütztes internationales Projektniveau gehoben werden.

«Wir wollen schrittweise eine mittelfristige deutsch-polnische Speedway-Kooperation schaffen, die hoffentlich dem gesamten deutschen Motorsport eine höhere Beachtung beschert», so Brokstedts Vorstand Michael Schubert. «Es gab aus Gorzower Sicht bereits im letzten Jahr Sondierungsgespräche mit einem anderen Speedway-Club aus Deutschland, die allerdings sehr schnell zu den Akten gelegt wurden.»

Offensichtlich stimmte in den Gesprächen zwischen den Vertretern aus Landsberg an der Warthe und Brokstedt von Anfang an die Chemie, sodass schnell die entsprechenden Schnittmengen gefunden wurden, die nun aktiv mit Leben gefüllt werden sollen. Den Anfang macht ein Besuch des Brokstedter Speedwaynachwuchses zu einem Trainingswochenende in Polen. Gegenseitige Besuche mit gemeinsamen Trainingseinheiten sollen später in regelmäßigen Abständen folgen.