Herxheim: Michael Härtel toppt deutsches Podium

Nach zweijähriger Zwangspause gab die MSV Herxheim ihr Comeback und eröffnete mit einem offenen Rennen die Speedway-Saison 2022. Ungeschlagener Sieger wurde der Dingolfinger Michael Härtel.

Zwei Rennen auf der Speedwaybahn und eins auf der Langbahn will die Motorsportvereinigung Herxheim ihren Fans in diesem Jahr bieten, ein europaoffenes Rennen machte den Anfang.



Zwölf Fahrer aus Schweden, Dänemark, Großbritannien und Deutschland standen im Line-up und am Ende landeten fünf Deutsche auf den vorderen Plätzen. Das Maß der Dinge war der Dingolfinger Michael Härtel, der mit vier Siegen und zwölf Punkten nach Abschluss der Vorläufe das Tableau anführte. Auf den Plätzen 2 und 3 folgten mit Erik Bachhuber und Norick Blödorn zwei junge Fahrer, wobei Blödorn in seinen vier Vorläufen dreimal auf den ungeschlagenen Härtel traf.

In den Halbfinals konnte Härtel seine weiße Weste behalten und sich mit Max Dilger die ersten Tickets für das Finale sichern. Im zweiten Halbfinale konnte Erik Bachhuber den guten roten Startplatz, von dem neun Läufe gewonnen wurden, nicht nützen. Blödorn und Wassermann kamen vor Bachhuber ins Ziel und standen ebenfalls im Finale.

Das Finale war erneut eine klare Sache für Härtel, Wassermann kam nach einem unkorrekten Start in den Vorläufen wieder extrem schnell vom Band weg. «An die Verwarnung habe ich gar nicht gedacht, ich wollte nur den Start gewinnen», so ein zufriedener Sandro Wassermann. «Ich sitze erst das zweite Mal in diesem Jahr auf dem Bike und ging ohne Druck ins Rennen. Dass ich gleich auf dem Treppchen gelandet bin, ist natürlich erfreulich.»

Auch Michael Härtel zog nach seinem überzeugenden Sieg ein positives Fazit: «Es lief sehr gut, ein Maximum sieht immer gut aus. Aber es war nicht einfach, da gute Konkurrenten da waren, die es mir nicht leicht gemacht haben.»



Den Schlüssel zum Erfolg konnte der Bayer auch benennen. «Die Starts gingen gut, auch die von außen habe ich hinbekommen. Die Startplätze innen waren besser», sagte der Bayer gegenüber SPEEDWEEK.com. «Dadurch konnte ich als Punktbester immer rot wählen, wo definitiv ein Vorteil war. Alles in allem Lob an die MSV Herxheim. Super Bahn, die nicht viel besser sein könnte. Schöne Veranstaltung und gut durchgezogen.»

Ergebnisse Speedwayrennen Herxheim/D:

1. Michael Härtel (D), 12 Vorlaufpunkte

2. Norick Blödorn (D), 9

3. Sandro Wassermann (D), 7

4. Max Dilger (D), 8

5. Erik Bachhuber (D), 9

6. Bastian Borke (DK), 7

7. Drew Kemp (GB), 7

8. Sam Jensen (DK), 6

9. Jannik B. Sörensen (DK), 4

10. Celina Liebmann (D), 1

11. Theo Bergquist (S), 1

12. Leon Flint (GB), 1



1. Halbfinale: 1. Michael Härtel, 2. Max Dilger, 3. Bastian Borke, 4. Drew Kemp

2. Halbfinale: 1. Norick Blödorn, 2. Sandro Wassermann, 3. Erik Bachhuber, 4. Sam Jensen



Finale: 1. Michael Härtel, 2. Norick Blödorn, 3. Sandro Wassermann, 4. Max Dilger