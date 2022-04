German Speedway Masters: DMV-Team mit einem GP-Fahrer

Nach und nach benennen die Teams für das dreiteilige German Speedway Masters ihre Fahrer. Die DMV-Renngemeinschaft des MSC Berghaupten und MSC Diedenbergen stellt ein starkes Trio auf.

Drei Rennen finden in diesem Jahr im German Speedway Masters statt: Am 16. Juni in der Maxlrainer-Arena in Olching, am 12. August in der Bergring-Arena in Teterow und der Abschluss ist am 15. Oktober auf dem Eichenring in Dohren.



Insgesamt nehmen acht Mannschaften teil, darunter auch das DMV Motorsport-Team. Der MSC Berghaupten und MSC Diedenbergen, beides Mitglieder des Deutschen Motorsport Verbands (DMV), werden als Renngemeinschaft teilnehmen.

Alle drei Fahrer haben schon in beiden Vereinen Erfahrungen gesammelt. So fährt mit Max Dilger, Kapitän der Black Forest Eagles des MSC Berghaupten, einer der erfahrensten Akteure mit. Er war auch im Vorjahr dabei, als die Adler in Dohren den Titel gewannen.



Erst 16 Jahre jung ist Bastian Pedersen. Der hochtalentierte dänische Nachwuchsfahrer ging auch schon für die DMV White Tigers erfolgreich im Team-Cup auf Punktejagd.

Mit dem dritten Fahrer ist ein Coup gelungen: Das Team wird durch den Engländer Robert Lambert komplettiert. Der Grand-Prix-Fahrer war ebenso wie Dilger bei der Gründung der Black Forest Eagles dabei und absolvierte als 15-Jähriger die ersten Rennen in Deutschland. Später war er auch im Bundesliga-Team der DMV White Tigers und begeisterte. Sollte es die Terminplanung des 24-Jährigen erlauben, wird er das DMV-Motorsport-Team verstärken. In Bestbesetzung zählt diese Mannschaft zu den Favoriten bei den German Speedway Masters 2022.