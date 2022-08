Trotz Verletzung: Kai Huckenbeck verlängert Vertrag

Die Anhänger der Trans MF Landshut Devils können aufatmen: Topfahrer Kai Huckenbeck wird auch 2023 für das bayerische Team in der 1. Polnischen Speedway-Liga starten.

Am 25. August einigten sich die Verantwortlichen der Landshut Devils mit Kai Huckenbeck (29) auf eine weitere Zusammenarbeit 2023. Dementsprechend erfreut ist Teamchef Bernhard Muggenthaler: «Kai zählt zu den besten vier Fahrern der Liga und punktet stets zweistellig. Für uns ist er aber nicht nur ein Punktegarant, sondern ein enorm wichtiger Baustein für unsere komplette Ausrichtung. Aufgrund seiner Leistungen haben ihn auch andere Vereine automatisch auf dem Schirm, jeder Club hätte gerne so einen Fahrer im Team. Daher freut es uns besonders, dass er ein weiteres Jahr in Landshut bleibt.»

Aktuell ist Huckenbeck aufgrund seines Becken- und Speichenbruchs außer Gefecht, dennoch freut sich die Nummer 1 der Devils bereits jetzt auf die nächste Saison: «In Landshut passt es. Der Verein und die Verantwortlichen bieten uns Fahrern ein perfektes Umfeld, die Sponsoren und Fans stehen wie eine Wand hinter dem Team und die Stimmung bei unseren Heimrennen ist großartig. Es macht einfach Spaß für die Devils zu fahren, daher freue ich mich auf eine weitere Saison in Niederbayern.»