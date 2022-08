Fataler Sturz überschattet Stralsunds Titelgewinn

Während der MC Nordstern Stralsund auf heimischer Strecke souverän Deutscher Mannschaftsmeister wurde, endete das Rennen für Kai Huckenbeck und Sandro Wassermann im Krankenhaus.

Da es die deutschen Speedway-Clubs auch 2022 nicht geschafft haben eine vernünftige Bundesliga auf die Beine zu stellen, wurde die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft erneut in nur einem Rennen ausgetragen.

Die Stralsunder hatten ein starkes Team zusammengestellt und waren spätestens, als Brokstedt Norick Blödorn nicht zur Verfügung hatte, der Favorit. Die Nordsterne wurden dieser Rolle auf ihrer Heimbahn vollends gerecht, in den 16 Vorläufen kam kein Stralsunder ohne Punkt ins Ziel. Bereits nach dem ersten Durchgang hatte Stralsund die Führung inne, baute diese konstant aus und war vor den letzten vier Läufen mit neun Punkten in Front.

Spannender war das Duell um den zweiten Rang zwischen den Teams aus Olching und Brokstedt. Den Brokstedtern fehlte in jedem Durchgang ein Fahrer, weil sie Blödorn nicht ersetzen konnten. Norick war auf Position 2 nominiert, auf der ein U23-Fahrer starten muss. Mit Lukas Fienhage, der auf Position 4 aufgestellt war, hätte Brokstedt einen solchen U23-Fahrer gehabt, das Reglement erlaubt aber keine interne Umbesetzung am Renntag. Und ein anderer deutscher U23-Pilot war auf die Schnelle nicht aufzutreiben. So kam es zur dem Fan schwer vermittelbaren Situation, dass Brokstedt in den vier Läufen pro Durchgang nur drei Fahrer einsetzen durfte, obwohl sie vier dabei hatten und diese auch noch den Vorgaben entsprachen.

Nach Abschluss der Vorläufe waren Olching und Brokstedt mit 24 Punkten gleichauf. Erst in den Finalläufen konnten sich die Bayern deutlich von den Norddeutschen absetzen und auch Boden auf Stralsund gutmachen, diese aber nicht mehr einholen.

Als Schreckmoment blieb ein verhängnisvoller Sturz im 19. Lauf haften: Alle vier Fahrer crashten und Kai Huckenbeck sowie Sandro Wassermann mussten medizinisch behandelt werden. Huckenbeck wurde lange auf der Bahn versorgt und schließlich ins Krankenhaus gebracht. Der 29-Jährige zog sich eine Becken- und Speichenfraktur zu, die nach erster Meldung seines Teams nicht operiert werden müssen. Wassermann brach sich das Schlüsselbein, das mit einer Platte gerichtet wird.

Ergebnisse Deutsche Mannschaftsmeisterschaft Stralsund:



1. MC Nordstern Stralsund, 39 Punkte: Rasmus Jensen 11, Lukas Baumann 8, Kevin Wölbert 11, Tobias Busch 9, Marius Hillebrand N



2. MSC Olching 34: Nikolai Klindt 14, Ben Ernst 6, Valentin Grobauer 6, Michael Härtel 8





3. MSC Brokstedt 28: Timo Lahti 11, Kai Huckenbeck 9, Lukas Fienhage 3, René Deddens 5



4. Black Forrest Eagles Berghaupten 18: Mads Hansen 11, Celina Liebmann 1, Daniel Spiller 2, Sandro Wassermann 4