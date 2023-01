Australische Meisterschaft im Livestream – aber teuer

So sieht das Jubiläumslogo aus

Der Speedwaysport feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Zum Auftakt der Australischen Meisterschaft in Gillman, der im Livestream verfolgt werden kann, wurde ein Jubiläumslogo entworfen.

Ein historischer Speedwayfahrer und die Silhouette eines aktuellen Sportlers prägen das Logo, welches zum 100-jährigen Bestehen des Speedwaysports in Australien entworfen wurde. «Die australische Motorrad-Community sollte stolz darauf sein, einen solchen Meilenstein für unseren Sport und insbesondere für den Speedwaysport erreicht zu haben. Wir sind eine Nation von leidenschaftlichen Sportlern und Teilnehmern in vielen Wettbewerben und Disziplinen. Dass dieser Meilenstein mit australischen Speedway-Rennen so gesund wie nie zuvor erreicht wurde, ist ein Verdienst aller, die im Laufe dieser hundert Jahre zu unserem Sport beigetragen haben», erklärte Peter Doyle, Vorsitzender von Motorcycling Australia. «Das Logo wird während der gesamten Speedway-Saison 2023 zu sehen sein.»

Für die diesjährige Australische Meisterschaft haben sich zahlreiche Top-Fahrer eingeschrieben: Der dreifache Champion Max Fricke wird unter anderen von den Ex-Weltmeistern Jason Doyle und Chris Holder sowie vom aktuellen GP-Fahrer Jack Holder herausgefordert. Jaimon Lidsey, der U21-Weltmeister von 2020, wird die nationale Meisterschaft verpassen, nachdem er sich im 2022er-Finale Ende Dezember das Handgelenk gebrochen hat.

Das Auftaktrennen wird am Dienstag (3. Januar) ab 9:30 Uhr MEWZ im Livestream übertragen. Der Zugang kostet 16,99 USD, was derzeit knapp 16 € entspricht.

Das Line-up für das erste Finalrennen:

Fraser Bowes

Ben Cook

Zach Cook

Jason Doyle

Max Fricke

Chris Holder

Jack Holder

Zane Keleher

Brady Kurtz

Sam Masters

Brayden McGuinness

James Pearson

Josh Pickering

Justin Sedgmen

Rohan Tungate

Michael West