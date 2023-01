Australien: Jason Doyle mit drittem Sieg vor Titel

Jason Doyle gewann die ersten drei Rennen in Australien

Im dritten Rennen um die Australische Speedway-Meisterschaft in Kurri Kurri siegte erneut Jason Doyle und hat jetzt drei Punkte Polster. Titelverteidiger Max Fricke erlitt eine böse Schlappe.

Max Fricke hat sich nach dem dritten Rennen zur Australischen Meisterschaft aus dem Titelkampf verabschiedet. Der Titelverteidiger gehörte mit Jack Holder zu den Fahrern, die dem führenden Jason Doyle den ersten Platz noch hätten streitig machen können. Beim Rennen in Kurri Kurri kam Fricke in den Vorläufen aber nur auf acht Punkte und schied im Halbfinale aus.

Wie im Grand Prix kommen die Top-8 nach den Vorläufen in zwei Halbfinals, aus denen die ersten beiden ins Finale einziehen. In den Halbfinals gibt es keine Punkte, die Finalpunkte 4-3-2-1 werden für die Gesamtwertung zu denen aus den Vorläufen addiert.

Während Fricke im zweiten Halbfinale ausschied, schafften Brady Kurtz und Jason Doyle den Sprung ins Finale. Jack Holder, der in den Vorläufen Maximum fuhr, und Rohan Tungate gelang aus dem ersten Halbfinale der Sprung unter die Top-4.

Im Finale war es erneut Doyle, der vom äußeren Startplatz vornewegfuhr und sich im dritten Rennen den dritten Sieg sicherte. Zweiter wurde Jack Holder vor Rohan Tungate und Brady Kurtz. Die meisten Punkte in Kurri Kurri sammelte Jack Holder, der auf 18 kam und so den Abstand auf Jason Doyle in der Zwischenwertung auf drei Zähler verkürzen konnte.

Am kommenden Mittwoch wird in North Brisbane die Entscheidung um den Titel fallen.

Ergebnisse Australische Meisterschaft Kurri Kurri:

1. Jason Doyle, 17 Punkte

2. Jack Holder, 18

3. Rohan Tungate, 14

4. Brady Kurtz, 13

5. Josh Pickering, 11

6. Chris Holder, 9

7. Justin Sedgmen, 9

8. Max Fricke, 8

9. Zach Cook, 8

10. Zaine Kennedy, 6

11. Jye Etheridge, 5

12. Zane Keleher, 5

13. James Pearson, 4

14. Patrick Hamilton, 2

15. Cooper Riordan, 1

16. Michael West, 0

17. Kane Lawrence, 0



1. Semifinale: 1. Jack Holder, 2. Rohan Tungate, 3. Justin Sedgmen, 4. Josh Pickering



2. Semifinale: 1. Brady Kurtz, 2. Jason Doyle, 3. Max Fricke, 4. Chris Holder



Finale: 1. Jason Doyle, 2. Jack Holder, 3. Rohan Tungate, 4. Brady Kurtz

Stand nach 3 von 4 Rennen:

1. Jason Doyle, 50 Punkte

2. Jack Holder, 47

3. Rohan Tungate, 38

4. Max Fricke, 36

5. Brady Kurtz, 34

6. Josh Pickering, 31

7. Justin Sedgmen, 31

8. Chris Holder, 30

9. Zach Cook, 20

10. James Pearson, 13

11. Zane Keleher, 13

12. Zaine Kennedy, 10

13. Sam Masters, 8

14. Ben Cook, 8

15. Jye Etheridge, 5

16. Patrick Hamilton, 5

17. Cooper Riordan, 4

18. Fraser Bowes, 3

19. Brayden McGuinness, 2

20. Michael West, 0

21. Maurice Brown, 0

22. Kane Lawrence, 0