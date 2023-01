Zukunft SGP4: Einheits-Motorrad für junge Talente

Auf SGP, SGP2 und SGP3 folgt SGP4: Diese Serie mit baugleichen Motorrädern soll nach der Vorstellung von Promoter Discovery weltweit junge Speedway-Talente hervorbringen.

Mit dem SGP als große Bühne sowie den darunter angesiedelten Wettbewerben SGP2 (U21-Weltmeisterschaft mit 500 ccm) und SGP3 (250-ccm-Weltmeisterschaft) startete Discovery 2022 in die erste Saison als Speedway-Vermarkter. Das Konzept ging auf, die Wettbewerbe fanden allesamt im Rahmen von Grands Prix statt. Nun folgt mit der Einführung des SGP4, einer Nachwuchsklasse für 11- bis 13-Jährige, der nächste Schritt, um den leichten Einstieg in den Sport zu ermöglichen.

Nach einem Jahr des Testens und Entwickelns in ganz Europa wurde ein 190-ccm-Viertakt-Motorrad ausgewählt. Das SGP4-Bike wird sein internationales Debüt bei einem speziellen Testevent haben, der im Rahmen des Grand Prix von Schweden am 15. Juli in Malilla stattfindet. Dafür werden Youngster aus der ganzen Welt eingeladen.

Tony Rickardsson, sechsfacher Speedway-Weltmeister, ist überzeugt, dass ein Standardbike für Jugendliche das perfekte Sprungbrett auf ihrem Weg zum Grand Prix darstellt. Jugendliche auf der ganzen Welt fahren derzeit ihre Rennen auf verschiedenen Motorrädern, wobei skandinavische Nationen 85-ccm-Wettbewerbe mit Zweitaktern ausrichten und andere Länder eine 125-ccm-Viertakt-Kategorie haben.

«Diese Bikes sind von der Größe her für etwa 11- bis 13-Jährige gebaut, aber es könnte auch ein Übungsbike für jedermann sein», ist Rickardsson vom neuen Motorrad überzeugt. «Alles in allem war das oberste Ziel eine Klasse aufzubauen, in der man aus der ganzen Welt kommen und auf internationaler Ebene unter den gleichen Vorschriften fahren kann. Wir hoffen, dass alle Verbände dieses Modell für ihre nationalen Meisterschaften übernehmen.»

Die Entwicklung der SGP4-Kategorie war für François Ribeiro, Leiter von Discovery Sports Events, Priorität, da die Firma daran arbeitet, die breite Masse im Sport zu stärken und sicherzustellen, dass auch im 100. Speedway-Jahr Talente hervorgebracht werden. «Dies ist ein weiterer spannender Schritt auf unserem Weg, die nächste Generation von Speedway-GP-Fahrern zu entwickeln. Ich möchte Tony Rickardsson und allen am Projekt Beteiligten für ihre Zeit und ihr Fachwissen danken», so Ribeiro. «Wir freuen uns alle auf unseren SGP4-Testevent in Malilla, um die neuen Motorräder zu präsentieren. Wir hoffen, dass sich SGP4 ebenfalls als großer Erfolg erweisen wird und die Maschinen zum Anfängermotorrad für jeden werden, der Ambitionen hat, es eines Tages in den Speedway-GP zu schaffen.»

Auch FIM-Bahnsport-Boss Armando Castagna ist überzeugt, mit dem neuen Bike den Einstieg in den Sport zu erleichtern: «Die Motorräder verfügbarer und zugänglicher zu machen, gibt Fahrern aus allen Schichten und Ländern die Möglichkeit, Speedway auszuprobieren und auf internationaler Bühne gegen Rivalen aus der ganzen Welt anzutreten. Zusammen mit Discovery Sports Events haben wir eine Klasse identifiziert, die in unserer Disziplin fehlte. Es war eine Freude, sowohl ein neues Motorrad als auch eine neue Kategorie für Fahrer zu entwickeln, die ihre ersten Schritte in unserem Sport unternehmen.»