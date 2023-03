Heut wäre Ronnie Moore 90: Jüngster Champ seiner Zeit

Mit 17 Jahren war Ronnie Moore seinerzeit der jüngste WM-Teilnehmer und gewann während seiner Laufbahn zweimal die Speedway-Weltmeisterschaft. Heute wäre der Neuseeländer 90 Jahre alt.

Ronnie Moore, Neuseelands erster Speedway-Weltmeister, wurde am 8. März 1933 auf der australischen Insel Tasmanien in der Stadt Hobart geboren. Im Kindesalter zog es seine Familie nach Neuseeland, Moore sah sich auch als Neuseeländer.

1949 begann Ronnie als 17-Jähriger in Christchurch mit dem Speedwaysport und wagte bereits früh den Sprung nach Europa. Bereits 1950 glückte Moore im Alter von 17 Jahren die Qualifikation für das Weltfinale im legendären Wembley-Stadion in London. Zu einer Medaille reichte es für ihn damals noch nicht: Nach zwei Nullnummern zu Beginn des Rennens fuhr er noch sieben Punkte ein und beendete sein erstes Finale als jüngster WM-Teilnehmer seiner Zeit auf dem zehnten Platz.

In den Folgejahren fuhr Moore stets in die Top-Ten und schloss die WM-Finals 1951 und 1952 auf dem vierten und 1953 auf dem sechsten Rang ab. Der große Wurf gelang ihm am 16. September 1954 in Wembley, obwohl er sich zehn Wochen zuvor das Bein bei einem Rennen in Dänemark gebrochen hatte. Die dänischen Ärzte bescheinigten ihm eine Pause von neun Monaten, doch ein neuseeländischer Arzt, der im zweiten Weltkrieg Kampfpiloten wieder fit gemacht hatte, holte Moores Bein aus dem Gips, verpasste ihm einen Gipsverband und mit einer Orthese konnte Moore das wichtigste Rennen des Jahres bestreiten. Wegen seiner Beinverletzung wurde Moore im Vorfeld abgeschrieben, holte dann aber vor über 80.000 Zuschauern fünf Laufsiege und wurde mit 21 Jahren jüngster Weltmeister seiner Zeit.

1959 konnte Moore seinen zweiten WM-Titel gewinnen und eroberte bei 15 Teilnahmen zwei Goldmedaillen und dreimal Silber – er beendete die Finals 13 Mal in den Top-Ten. Mit seinem Landsmann Ivan Mauger gewann Moore zudem in den frühen 1970ern zweimal die Goldmedaille bei der Paar-Weltmeisterschaft.

Moore blieb trotz mehrerer Unterbrechungen bis Mitte der 1970er im Speedwaysport aktiv und wurde während seiner Laufbahn viermal Neuseeländischer Meister. Zu Ehren von ihm wurde die Bahn in Christchurch, bei deren Bau Ronnies Vater involviert war, nach ihm benannt. Moore war gemeinsam mit Barry Briggs und Ivan Mauger einer von drei Champions, die aus Christchurch hervorgingen und gemeinsam zwölf Weltmeistertitel gewannen.

Ronnie Moore starb im August 2018 im Alter von 85 Jahren, ist aber noch heute einer der prägendsten und schillerndsten Speedwayfahrer, die Neuseeland hervorgebracht hat.