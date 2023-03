Speedway-Akademie für Frauen: Fortsetzung folgt

Die Speedway-Akademie für Frauen geht in die nächste Runde und wird auf Einladung der FIM im August in Manchester stattfinden. Als Instruktor wurde unter anderen der dreifache Weltmeister Jason Crump gewonnen.

Die FIM Women’s Speedway Academy wird nach ihrer erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr in Diedenbergen am 4. und 5. August in Manchester in England im Stadion der Belle Vue Aces veranstaltet und lädt Sportlerinnen ein, sich in einem eigenen Trainingscamp weiterzuentwickeln.

«Die Akademie, die im National Speedway Stadium in Manchester stattfindet, ist mit Sicherheit der perfekte Weg, um Fähigkeiten zu entwickeln und das Selbstvertrauen auf der Strecke zu verbessern, wenn man auf einer der besten Speedwaybahnen in Großbritannien, wenn nicht der Welt, fährt», meint Mark Lemon vom ausrichtenden Club. «Wir freuen uns darauf, mit der FIM zusammenzuarbeiten, um Möglichkeiten zu schaffen, damit mehr Frauen am Speedway-Sport teilnehmen können.»

Als Trainer für die Akademie konnten der dreifache Speedway-Weltmeister Jason Crump aus Australien und SGP-Renndirektor Phil Morris gewonnen werden. Sie werden zudem von den Experten Rob Painter und Vicky Blackwell und dem international erfahrenen Rory Schlein unterstützt. In den zwei Tagen werden die Damen in allen Aspekten des Sports trainiert und geschult, das Programm deckt neben dem Training auf der Bahn auch Aspekte im Bereich der technischen und körperlichen Vorbereitung bis hin zur Wartung und Einstellung der Bikes ab.

«Mit Freude und Stolz sehe ich, dass die Women’s Speedway Academy größer wird und sich schnell verbessert. Wir haben letztes Jahr in Deutschland angefangen und hatten eine sehr kurze Vorbereitungszeit – aber wir haben damit angefangen», so FIM-Bahnsport-Boss Armando Castagna. «Jetzt stößt sie in vielen Ländern und Verbänden auf der ganzen Welt auf so großes Interesse, dass wir uns entschieden haben, viel mehr Anstrengungen auf das Projekt zu verwenden. Wir haben Partner wie ATPI und das britische Speedway-Team, die es unterstützen. Wir haben den Club aus Manchester, der dahintersteht und zusammen mit dem britischen Verband ACU einen fantastischen Veranstaltungsort mit guter Organisation bietet. Also bin ich sicher, dass es erfolgreich wird.»

Auch Ian Sinderson, dem Chef des globalen Reiseunternehmens ATPI, das die Akademie unterstützen wird, liegt viel daran, den Sport für Frauen zu fördern. «Wir freuen uns, bei einem so bahnbrechenden Moment an vorderster Front zu stehen. ATPI ist ein Unternehmen, das stolz darauf ist, Vielfalt und Inklusion sowohl in der Wirtschaft als auch im Sport zu leben. Wir unterstützen seit langem die achtmalige Trial-Weltmeisterin Emma Bristow, dies ist ein weiteres Kapitel unserer Unterstützung der Gleichberechtigung im Sport. Wir erwarten eine neue Ära für den Sport, die in Manchester beginnt.»