Polen: Zmarzlik führt Lublin zur Paarmeisterschaft

Nach dem Finale der besten Einzelfahrer der polnischen Speedway-Liga wurde in Rzeszow die Paarmeisterschaft der Clubs durchgeführt. Ein starker Leon Madsen konnte Bartosz Zmarzlik nicht bremsen.

Zu den sechs Teams aus der polnischen Ekstraliga gesellte sich Gastgeber Rzeszow. Die Hausherren begannen mit einem 4:2 über Landsberg (Gorzow) und landeten in der Endabrechnung auf dem fünften Platz, obwohl das Team zwei Ligen unter der Ekstraliga fährt.

Nach Abschluss der regulären Rennläufe wurden zwei Stechen nötig, da auf dem ersten und dritten Platz jeweils Punktgleichheit herrschte. Mit 22 Punkten lagen Lublin und Lissa (Leszno) zusammen auf dem ersten Platz, im Entscheidungslauf triumphierte Bartosz Zmarzlik über Bartosz Smektala.

Zmarzlik, der in Rzeszow aus fünf Starts zehn Punkte holte, agierte nicht so dominant wie in Thorn, gewann aber dennoch auch das zweite bedeutende Rennen vor dem Saisonstart in der polnischen Liga am kommenden Wochenende.

Im Stechen um den dritten Platz siegte der Däne Leon Madsen, der nach Punkten der beste Fahrer des Tages war, für Tschenstochau (Czestochowa) gegen den Briten Robert Lambert, der für Thorn (Torun) unterwegs ist und sich im Vergleich zum Samstag steigern konnte.

Zmarzlik gewann nach seinem Wechsel von Landsberg nach Lublin den ersten Titel für seinen neuen Club und unterstrich damit dessen Titelambitionen in der Liga.

Ergebnisse Club-Paarmeisterschaft Rzeszow/PL:

1. Motor Lublin, 22 Punkte: Bartosz Zmarzlik 10, Dominik Kubera 11, Fredrik Lindgren 1

2. Unia Lissa, 22 Punkte: Chris Holder 8, Janusz Kolodziej 8, Bartosz Smektala 6

3. Wlokniarz Tschenstochau, 18 Punkte:Leon Madsen 15, Kacper Woryna 2, Jakub Miskowiak 1

4. KS Apator Thorn, 18 Punkte: Patryk Dudek 2, Robert Lambert 14, Pawel Przedpelski 2

5. Stal Rzeszow, 17 Punkte: Marcin Nowak 6, Jacob Thorssell 11, Rafal Karczmarz N

6. Wilki Krosno, 15 Punkte: Krzysztof Kasprzak 3, Jason Doyle 12, Mateusz Swidnicki 0

7. Stal Landsberg, 14 Punkte: Anders Thomsen 6, Szymon Wozniak 5, Oskar Fajfer 3



Stechen um Platz 1: 1. Bartosz Zmarzlik, 2. Bartosz Smektala



Stechen um Platz 3: 1. Leon Madsen, 2. Robert Lambert