Polnische Liga: Bittere Heimniederlage für Landshut

Die Trans MF Landshut Devils mussten zuhause eine Niederlage gegen Ekstraliga-Absteiger Arged Malesa Ostrow hinnehmen und warten in der neuen Saison der 1. Polnischen Speedway-Liga noch immer auf einen Sieg.

Die Trans MF Landshut Devils sind noch nicht in der 1. Polnischen Liga angekommen. Am vergangenen Sonntag setzte es in der OneSolar Arena vor 2200 Zuschauern gegen die Gäste aus Ostrow eine empfindliche Niederlage.

Nachdem aufgrund des Regens am Vormittag die Verantwortlichen für den ursprünglichen Rennstart um 16 Uhr eine weitere Bahnbegehung angesetzt hatten, begann das Rennen mit mehr als einstündiger Verspätung, und die Stahlschuhartisten des AC Landshut erweckten den Eindruck, als ob sie noch immer in Warteposition verharrten.

Erst in Heat 6 wachten die Devils scheinbar auf: Auf einen Start-Ziel-Sieg von Dimitri Bergé und Platz 3 von Erik Bachhuber gegen Matias Nielsen und Oliver Berntzon folgte ein 5:1 von Martin Smolinski und Kai Huckenbeck gegen Matias Nielsen und Jakub Poczta in Heat 7. Schon war der Vorsprung der Gäste, der zwischenzeitlich auf acht Punkte angewachsen war, auf zwei geschmolzen.

Doch wie gewonnen, so zerronnen: Ab Heat 10 lief gar nichts mehr. Die Gäste bauten ihren Vorsprung mit drei 5:1 weiter aus, am Ende stand ein bitteres 38:52 zu Buche. Während bei Ostrow mit Oliver Berntzon, Matias Nielsen, Grzegorz Walasek und Francis Gusts vier Fahrer zweistellig punkteten, gelang dies bei den Devils lediglich Huckenbeck.

«Das ist eine böse Heimniederlage, die wir in dieser Deutlichkeit nicht erwartet haben», kommentierte Teammanager Klaus Zwerschina. «Wir wussten, dass Ostrow ein sehr starker Gegner ist, mit Fahrern, die auch in Landshut gut zurechtkommen. Leider konnten wir zu keinem Zeitpunkt des Rennens wirklich dagegenhalten. Es ist uns zweimal gelungen, auf zwei Punkte heranzukommen, die Antwort des Gegners folgte aber jeweils prompt, und die Niederlage war nicht abzuwenden.»

Teammanagerkollege Slawomir Kryjom ergänzte: «Der Regen am Morgen hat die Bedingungen auf der Bahn komplett verändert, auf die wir uns vorher eingestellt hatten. Wir hatten extreme Probleme mit den Set-ups und mit den Starts.»

Die Devils müssen nun zügig in die Spur finden, um in der Liga nicht weiter ins Hintertreffen zu geraten. Viel Verschnaufpause bleibt ihnen nicht, steht doch bereits am kommenden Sonntag das zweite Auswärtsrennen gegen Lodsch auf dem Programm.

Ergebnisse Polnische Liga Landshut vs. Ostrow:



Trans MF Landshut Devils, 38 Punkte:

Kai Huckenbeck – 2; 2; 3; 1; 3 – 11

Martin Smolinski – 2; 3; 2; 0; 0; 0 – 7

Kim Nilsson – 0; 2; 1; 3; 2 – 8

Lukas Baumann – 0; 0; 0 – 0

Dimitri Bergé – 1; 3; 0; 1; 1 – 6

Norick Blödorn – 2; 1; 1 – 4

Erik Bachhuber – 1; 1; 0 – 2

Julian Bielmeier – N/A



Arged Malesa Ostrow, 52 Punkte:

Oliver Berntzon – 3; 2; 0; 0; 3; 3 – 11

Matias Nielsen – 3; 2; 1; 1; 2; 2 – 11

Victor Palovaara – N/A

Grzegorz Walasek – 3; 1; 2; 2; 2; 1 – 11

Tobias Musielak – N/A

Jakub Krawczyk – 3; 0; 2 – 5

Jakub Poczta – ex; 0; 1 – 1

Francis Gusts – 1; 3; 3; 3; 3; 3; 0 – 13