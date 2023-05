Teamchef von AC Landshut: «Verfallen nicht in Panik»

Die Wiederholung des Coups aus dem Vorjahr ist nicht gelungen: Die Trans MF Landshut Devils konnten ihren Auswärtserfolg in der 1. Polnischen Speedway-Liga in Lodsch nicht wiederholen und verloren mit 50:40 Punkten.

Dabei sah es anfangs gut aus, führten die Gäste doch nach den ersten vier Heats dank des Auftaktsiegs von Kai Huckenbeck gegen Timo Lahti und Platz 3 von Lukas Baumann gegen Tomasz Gapinski mit zwei Punkten. Heat 2 bis 4 hatten jeweils unentschieden geendet, wobei die beiden Siege der Landshuter Fahrer Hoffnung auf mehr aufkommen ließen.

Nach dem ersten Bahndienst wendete sich das Blatt langsam, aber sicher. Die Gastgeber meldeten sich mit einem 5:1 durch Tomasz Gapinski und Mateusz Tonder gegen Kim Nilsson und Lukas Baumann zurück, setzten sich in Heat 7 mit einem weiteren 5:1 weiter ab und bauten in Heat 11 mit einem erneuten Doppelsieg schließlich den 10-Punkte-Vorsprung auf, den sie bis zur Endabrechnung nicht mehr abgeben sollten.

Zwar verdeutlichen sieben Unentschieden in 15 Läufen, dass die Leistung ausgeglichen war, doch in den entscheidenden Momenten konnten die Gastgeber die Siege einfahren. An Kampfgeist mangelte es bei den Devils nicht, doch unterm Strich war es wieder zu wenig.

«Wir sind gut ins Rennen gestartet, konnten uns aber nicht entscheidend absetzen. Auch konnten nicht alle Fahrer über das gesamte Rennen das umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten. So haben letztlich alle taktischen Reserven am Ende nurmehr Ergebniskosmetik gebracht, ohne das Blatt zu wenden», fasste Teammanager Klaus Zwerschina zusammen.

«Natürlich sind Niederlagen nicht schön. Wir wussten, dass es eine harte Saison wird, und werden nicht in Panik verfallen. Auswärts haben wir unsere Probleme, und zu Hause war mit Ostrowo ein Topteam zu Gast. Gegen Bromberg und Grünberg wird es nicht leichter, beide sind extrem stark besetzt und werden am Ende ganz vorne landen. Wir müssen versuchen, von Rennen zu Rennen besser zu werden und gegen unsere direkten Kontrahenten die Punkte einzufahren», so Teamchef Bernhard Muggenthaler.

Zeit zum Verschnaufen bleibt für die Landshuter nicht viel, denn schon am kommenden Wochenende steht in der OneSolar-Arena ein Doppelpack auf dem Programm: Am Freitag, 5. Mai, um 19.30 Uhr treffen die Devils auf das Topteam aus Bromberg (Bydgoszcz), und am Sonntag, 7. Mai, um 14 Uhr kommt mit Grünberg (Zielona Gora) einer der großen Favoriten für den Aufstieg in die Ellermühle. Tickets für beide Rennen und weitere Informationen gibt es unter www.speedway-landshut.de

Ergebnisse Polnische Liga Lodsch vs. Landshut:

H. Skrzydlewska Orzel Lodz, 50 Punkte:

Timo Lahti: 2, 2, 3, 2, 3 – 12

Jakub Jamrog: 1, 2, 1, 1, 2 – 8

Tomasz Gapinski: 0, 2, 0, 1 – 3

Mateusz Tonder: 1; 3; 2, 3; 1 – 10

Niels-Kristian Iversen: 2, 2, 3, 2, 0 – 9

Aleksander Grygolec: ex, 2, 0 – 2

Mateusz Dul: 3, 1, 2 – 6



Trans MF Landshut Devils, 40 Punkte:

Kai Huckenbeck: 3, 3, 0, 1, 3, 3 – 13

Sandro Wassermann: 0, 0 – 0

Lukas Baumann: 1, 0, 1, ex – 2

Kim Nilsson: 0, 1, 2, 0, 1 – 4

Dimitri Bergé: 3, 1, 2, 3, 3, 2 – 14

Norick Blödorn: 2, 3, 1, 0, 0 – 6

Erik Bachhuber: 1 – 1