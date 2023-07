SGP4: Premiere für das Nachwuchsbike in Schweden 11.07.2023 - 17:50 Von Manuel Wüst

© Minispeedway Die SGP4-Maschine der Firma Minispeedway

Die Vision war klar: Ein Einheitsmotorrad für den Nachwuchs sollte her und so den Einstieg in den Speedway-Sport erleichtern. Am kommenden Wochenende wird in Schweden der erste Champion der neuen SGP4-Klasse gekürt.