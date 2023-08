Großbritannien: Bewley verteidigt Titel erfolgreich

Daniel Bewley hat in Manchester nach 2022 zum zweiten Mal die Britische Speedway-Meisterschaft gewonnen. Die Wildcard für den Grand Prix in Cardiff geht an Vizemeister Steve Worrall.

Musste man zu Beginn der Veranstaltung nach starken Regenfällen in Manchester bangen, ob das Rennen komplett durchgezogen werden kann, so ging letztlich alles gut. War im ersten Durchgang noch der Start entscheidend, wurden die Rennen im Verlauf besser.

Nachdem die Favoriten in den ersten Läufen ihrer Rolle gerecht wurden, kam es im dritten Durchgang zur ersten Überraschung, als Adam Ellis und Daniel Bewley mit je zwei Laufsiegen aufeinandertrafen. Ellis kam bestens los, während Bewley sich nach dem Start am Ende des Felds fand und sich nur einen Zähler erarbeiten konnte.

Im 14. Lauf verlor Ellis erstmals Punkte, als er sogar noch seinen zweiten Platz abgab, während Bewley im vierten Durchgang gewann und wieder punktgleich mit Ellis war. Vier Heats vor Schluss lagen Ellis und Bewley mit 10 Punkten vor Steve Worrall und Ben Barker mit 9. Mit je 8 Zählern folgten Chris Harris, Simon Lambert, Charles Wright und Tom Brennan auf den Plätzen 5 bis 8, sodass noch alles möglich war im Hinblick auf den direkten Finaleinzug sowie den Hoffnungslauf.

Im 17. Lauf trafen mit Harris, Lambert und Brennan drei Punktgleiche auf Bewley. Harris startete von außen, fuhr ins lose Material, fand dort entsprechenden Vortrieb und ging mit Vorsprung in Front. Bewley musste sich zunächst auf Platz 2 vorarbeiten und sicherte so sein Finalticket. Brennan als Dritter durfte auf den Hoffnungslauf spekulieren, während die Chancen von Simon Lambert auf einen Platz in den Top-6 dahin waren.

Ellis, der seine ersten drei Läufe gewonnen hatte, fand sich im 18. Lauf nach der ersten Runde auf Position 3 wieder, während Barker mit einem Sieg auf 12 Punkte erhöhte und so dafür sorgte, dass Ellis in den Hoffnungslauf musste.

Da Worrall seinen letzten Vorlauf ebenfalls gewann, musste auch Barker als einer von drei mit 12 Punkten in den Hoffnungslauf.

Im Hoffnungslauf waren Richard Lawson und Ben Barker erfolgreich, während Ellis und Harris einpacken mussten.

Für das Finale wählte Bewley den äußeren Startplatz, fuhr wie Harris im 17. Lauf von außen direkt in den losen Bahnbelag und zog mit einer starken ersten Kurve unaufhaltsam an die Spitze vor Worrall und Barker. Lawson stürzte in der dritten Runde an letzter Stelle. Der Lauf wurde abgebrochen und vom Schiedsrichter gewertet, sodass Bewley Champion war. Da der 24-Jährige im Grand Prix fährt und aktuell WM-Sechster ist, erhält Vizemeister Steve Worrall die Wildcard für den Cardiff-GP am 2. September.

Mit den beiden GP-Piloten Robert Lambert und Tai Woffinden fehlten im Finale zwei der stärksten Briten.

Ergebnisse Britische Speedway-Meisterschaft Manchester/GB:

1. Daniel Bewley, 12 Vorlaufpunkte

2. Steve Worrall, 12

3. Ben Barker, 12

4. Richard Lawson, 9

5. Adam Ellis, 11

6. Chris Harris, 11

7. Tom Brennan, 9

8. Simon Lambert, 8

9. Charles Wright, 8

10. Daniel King, 7

11. Connor Mountain, 6

12. Kyle Howarth, 5

13. Leon Flint, 4

14. Joe Thompson, 2

15. Danyon Hume, 2

16. Freddy Hodder, 1

17. Sam Hagon, 0



Hoffnungslauf: 1. Richard Lawson, 2. Ben Barker, 3. Adam Ellis, 4. Chris Harris



Finale: 1. Daniel Bewley, 2. Steve Worrall, 3. Ben Barker, 4. Richard Lawson