Pardubitz: Tschechischer Heimsieg beim Goldenen Band

Norick Blödorn konnte im Rennen um das «Goldene Band» seien Vorjahreserfolg in Pardubitz nicht wiederholen. Stattdessen siegte zur Freude der heimischen Fans im Juniorenrennen der Tscheche Daniel Klima.

In diesem Jahr wurde das Rennen um das «Goldene Band» von Pardubitz, dem Juniorenrennen, das am Vortag des großen Goldhelmrennens gefahren wird, auch mit einer Gruppenphase ausgetragen. Durch den Modus gingen zunächst 24 Teilnehmer ins Rennen, unter ihnen waren mit Norick Blödorn, Mario Häusl und Patricia Erhart auch drei aus Deutschland.

Blödorn startete in der dritten Gruppe und konnte diese mit drei Lausiegen, von denen zwei gewertet wurden, unbeschadet überstehen, während Patricia Erhart mit einem Zähler in dieser Gruppe Letzte wurde und ausschied. Mario Häusl kam in seiner Gruppe trotz einem Sturz auf den vierten Rang, verpasste aber damit den Einzug in die Halbfinalgruppen.

Im Halbfinale schaffte Blödorn in seiner Gruppe erneut den Sieg, auch wenn der Deutsche U21-Meister einen Zähler an den Polen Damian Ratajczak abgeben musste.

Im Finale zählte nur der Einlauf, in diesem sicherte sich der Tscheche Daniel Klima das 49. Goldene Band vor dem Norweger Mathias Pollestad und dem Polen Ratajczak. Norick Blödorn hatte einen ganz schlechten Start, wurde Fünfter und konnte seinen Vorjahrestriumph nicht wiederholen.

Ergebnisse «Rennen um das Goldene Band» Pardubitz/CZ:



Viertelfinale:



Gruppe 1: 1. Petr Chlupac (CZ), 10 Punkte, 2. Mathias Pollestad (N), 8, 3. Nazar Parnicki (UA), 8. Ausgeschieden: 4. Mario Häusl (D), 5, 5. Bruno Belan (CZ), 4, Jakub Poczta (PL), 3



Gruppe 2: 1. Oskar Paluch (PL), 9, 2. Sebastian Szostak (PL), 8, 3. Jan Jenicek (CZ), 8. Ausgeschieden: 4. Matous Kamenik (CZ), 8, 5. Tino Bouin (F), 3, 6. David Hofman (CZ), 0



Gruppe 3: 1. Norick Blödorn (D), 10, 2. Jaroslav Vanicek (CZ), 8, 3. Leon Flint (GB), 7. Ausgeschieden: 4. Adam Bednar (CZ), 6, 5. Kacper Szopa (PL), 6. Patricia Erhart (D), 1



Gruppe 4: 1. Daniel Klima (CZ), 10, 2. Damian Ratajczak (PL), 9, 3. Matteo Boncinelli (I), 6. Ausgeschieden: 4. Jakub Sroka (PL), 4, 5. Matej Fryza (CZ), 6 Jan Hlacina (CZ), 0



Halbfinale:



Gruppe 1: 1. Mathias Pollestad (N), 9, 2. Daniel Klima (CZ), 7, 3. Petr Chlupac (CZ), 6. Ausgeschieden: Sebastian Szostak (PL), 4, 5. Jaroslav Vanicek (CZ), 4, 6. Matteo Boncinelli (I), 0



Gruppe 2: 1. Norick Blödorn (D), 9, 2. Damian Ratajczak (PL), 3. Oskar Paluch (PL), 5. Ausgeschieden: 4. Nazar Parnicki (UA), 4, 5. Leon Flint (GB), 3, 6. Jan Jenicek (CZ), 0



Finale: 1. Daniel Klima, 2. Mathias Pollestad, 3. Damian Ratajczak, 4. Petr Chlupac, 5. Norick Blödorn, 6. Oskar Paluch