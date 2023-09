Pardubitz: Überraschendes Ergebnis beim 75. Goldhelm

Prächtige Kulisse in Pardubitz

Zum ersten Mal geht der Goldhelm von Pardubitz nach Finnland, nachdem Timo Lahti im Finale über sechs Runden gewann. Kevin Wölbert kam als bester Deutscher bis ins kleine Finale.

Während Kevin Wölbert für die Viertelfinalgruppen beim Goldhelmrennen im tschechischen Pardubitz gesetzt war, mussten alle weiteren deutschen Teilnehmer durch die Qualifikationsgruppen – und scheiterten allesamt. Kai Huckenbeck war in seiner Gruppe punktgleich mit David Bellego und Petr Chlupac. Da der Franzose Bellego aber einen Laufsieg auf dem Konto hatte, waren Chlupac und Huckenbeck raus. Norick Blödorn fehlte in seiner Gruppe ein Zähler und Celina Liebmann wurde in ihrer Gruppe Letzte.

In den Viertelfinals schaffe es Wölbert in der dritten Gruppe auf den dritten Gesamtrang und damit den Sprung ins Halbfinale, während unter anderen Ex-Weltmeister Chris Holder an seinem 36. Geburtstag oder Szymon Wozniak, der im kommenden Jahr im Speedway-GP fahren wird, scheiterten.

In den Halbfinalgruppen rettete sich der spätere Sieger Timo Lahti mit einem Sieg in seinem letzten Lauf ins Finale, während Wölbert ein Sieg fehlte, um weiter zu kommen. Wölbert war mit Nicolas Covatti und Bartosz Smektala punktgleich, da Covatti jedoch einen Laufsieg hatte, war dieser im Finale und Smektala und Wölbert im kleinen Finale.

Das kleine Finale schloss Wölbert auf dem zweiten Rang ab, was ihm im Gesamtresultat den achten Platz einbrachte, ehe der Goldhelm im großen Finale über sechs Runden vergeben wurde. Favorit Jason Doyle schied gegen Ende der ersten Runde bei einer Attacke auf den führenden Jakub Jamrog mit technischem Defekt aus. Timo Lahti, der zwischenzeitlich auf dem vierten Platz lag, machte es besser und zog am Ende der vierten von sechs Runden am Polen vorbei, konnte die Führung halten und als erster Finne den Goldhelm von Pardubitz überraschenderweise vor Jakub Jamrog und Dimitri Bergé gewinnen.

Ergebnisse Goldhelmrennen Pardubitz/CZ:



Vorrunde:



Gruppe 1: 1. Andreas Lyager (DK), 9 Punkte, 2. Rohan Tungate (AUS), 8, 3. David Bellego (F), 7. Ausgeschieden: 4. Petr Chlupac (CZ), 7, 5. Kai Huckenbeck (D), 7, 6. Jakub Valkovic (SK), 0



Gruppe 2: 1. Chris Holder (AUS), 10 Punkte, 2. Jakub Jamrog (PL), 9, 3. Oliver Berntzon (S), 6. Ausgeschieden: 4. Daniel Klima (CZ), 5. Norick Blödorn (D), 5, 6. Matous Kamenik (CZ), 2



Gruppe 3: 1. Niels-Kristian Iversen (DK), 10 Punkte, 2. Paco Castagna (I), 8, 3. Marko Levishyn (UA), 8. Ausgeschieden: 4. Jan Jenicek (CZ), 4, 5. Antonio Lindbäck (S), 4, 6. Celina Liebmann (D), 3



Gruppe 4: 1. Nicolas Covatti (I), 10 Punkte, 2. Bartosz Smektala (PL), 9, 3. Jacob Thorssell (S), 8. Ausgeschieden: 4. Luke Becker (USA), 6, 5. Hans Andersen (DK), 3, 6. Eduard Krcmar (CZ), 2



Viertelfinale:



Gruppe 1: 1. Andreas Lyager (DK), 9 Punkte, 2. Jason Doyle (AUS), 9, 3. Jakub Jamrog (PL), 8. Ausgeschieden: 4. Rasmus Jensen (DK), 6, 5. Szymon Wozniak (PL), 5, 6. Marko Levishyn (UA), 3



Gruppe 2: 1. Nicolas Covatti (I), 10 Punkte, 2. Adam Ellis (GB), 8, 3. Matej Zagar (SLO), 8. Ausgeschieden: 4. Vaclav Milik (CZ), 7, 5. Oliver Berntzon (S), 5, 6. Rohan Tungate (AUS), 0



Gruppe 3: 1. Bartosz Smektala (PL), 10 Punkte, 2. Timo Lahti (FIN), 9, 3. Kevin Wölbert (D), 8. Ausgeschieden: 4. Jan Kvech (CZ), 6, 5. Niels-Kristian Iversen (DK), 5, 6. David Bellego (F), 0



Gruppe 4: 1. Jaimon Lidsey (AUS), 10 Punkte, 2. Dimitri Bergé (F), 8, 3. Andzejs Lebedevs (LV), 8. Ausgeschieden: 4. Chris Holder (AUS), 7, 5. Paco Castagna (I), 2, 6. Jacob Thorssell (S), 1



Halbfinale:



Gruppe 1: 1. Andreas Lyager (DK), 10 Punkte, 2. Jakub Jamrog (PL), 8, 3. Timo Lahti (FIN), 7. Ausgeschieden: 4. Adam Ellis (GB), 7, 5. Jaimon Lidsey (AUS), 5, 6. Andzejs Lebedevs (LV), 4



Gruppe 2: 1. Jason Doyle (AUS), 10 Punkte, 2. Dimitri Bergé (F), 7, 3. Nicolas Covatti (I), 6. Ausgeschieden: 4. Bartosz Smektala (PL), 6, 5. Kevin Wölbert (D), 6, 6. Matej Zagar (SLO), 5



Kleines Finale: 1. Adam Ellis (GB), 2. Kevin Wölbert (D), 3. Matej Zagar (SLO), 4. Jaimon Lidsey (AUS), 5. Bartosz Smektala (PL), 6. Andzejs Lebedevs (LV)



Finale: 1. Timo Lahti (FIN), 2. Jakub Jamrog (PL), 3. Dimitri Bergé, 4. Andreas Lyager (DK), 5. Nicolas Covatti (I), 6. Jason Doyle (AUS), A