EM-Termine: Eine Titelentscheidung ist in Deutschland

Die FIM Europe hat ihren Bahnsport-Terminkalender für 2024 veröffentlicht. In der Speedway-Europameisterschaft gibt es bezüglich der Austragungsorte noch Lücken.

Im Jahr der Fußball-Europameisterschaft wird neben diesem Titel auch einer im Bahnsport in Deutschland vergeben. Das Finale der Speedway-U19-EM findet am 3. Oktober im Herxheimer Waldstadion statt. Die Teilnehmer des Finals werden sich aus den beiden Halbfinals im tschechischen Pilsen und in Varkaus in Finnland ergeben.

In Deutschland werden im Speedway zudem Qualifikationsrunden zur Einzel- und Paar-Europameisterschaft ausgetragen. In Stralsund findet die dritte Qualifikationsrunde zum EM-Challenge in Lettland und in Teterow das Qualifikationsrennen zur Paar-EM statt. Das lässt darauf schließen, dass Deutschland nach Jahren der Abstinenz wieder an diesem Prädikat teilnehmen wird.

Das erste von zwei Halbfinalrennen zur Grasbahn-Europameisterschaft Solo wurde nach Bielefeld vergeben, das Halbfinale der Gespanne wird in Bad Hersfeld ausgetragen.

Das Finale der Eisspeedway-Europameisterschaft, dem ersten europäischen Prädikatsrennen des Jahres, ist erneut in Polen: Am 24. und 25. Februar wird in Sanok der Champion ermittelt.

Alle Bahnsport-EM-Termine 2024:



Eisspeedway:

24./25. Februar – Finale – Sanok (PL)



Speedway:

1. Mai – Qualifikationsrunde 1 – Debrezin (H)

1. Mai – Qualifikationsrunde 2 – Mureck (A)

4. Mai – Qualifikationsrunde 3 – Stralsund (D)

4. Mai – Qualifikationsrunde 4 – Krsko (SLO)

12. Mai – Challenge – Daugavpils (LV)

8. Juni – Finale 1 – noch offen

20. Juli – Finale 2 – noch offen

24. August – Finale 3 – noch offen

21. September – Finale 4 – Königshütte (PL)



Speedway Team:

30. März – Finale A – Pardubitz (CZ)

30. März – Finale B – Danzig (PL)

6. April – Finale – Graudenz (PL)



Speedway U19 Einzel:

2. Juni – Semifinale 1 – Pilsen (CZ)

20. Juli – Semfinale 2 – Varkaus (FIN)

3. Oktober – Finale – Herxheim (D)



Speedway Paar:

27. Juli – Qualifikationsrunde – Teterow (D)

19. Oktober – Finale – Lonigo (I)



Speedway U19 Paar:

22. Juni – Finale – Pila (PL)



Speedway U23 Team:

20. April – Qualifikationsrunde – Pardubitz (CZ)

24. August – Finale – Krakau (PL)



250 ccm Speedway:

6. Juli – Semifinale 1 & 2 – Debrezin (H)

7. Juli – Finale – Debrezin (H)



250 ccm Speedway Paar:

25. Juni – Finale 1 – noch offen (PL)

8. September – Finale 2 – Krsko (SLO)

10. September – Finale 3 – Prag (CZ)



85 ccm Youth Racing Cup:

10. August – Finale – Slangerup (DK)



Grasbahn Solo:

2. Juni – Semifinale 1 – Bielefeld (D)

8. Juni – Semifinale 2 – Loppersum (NL)

6. Juli – Finale – Tayac (F)



Grasbahn Seitenwagen:

10. August – Qualifikationsrunde – Bad Hersfeld (D)

31. August – Finale – Uithuizen (NL)