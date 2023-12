Speedway in Australien: Jack Holder ist der Gejagte

Die Australische Speedway-Meisterschaft 2024 wird im Januar in fünf Rennen ausgetragen. Vizemeister Jason Doyle verzichtet, fast alle anderen Topfahrer sind dabei.

Innerhalb von zehn Tagen wird im Januar die Australische Speedway-Meisterschaft entschieden. Neben dem Titel des nationalen Champions geht es auch um vier von fünf Startplätze für die Qualifikationsrennen zum Grand Prix 2025. Der australische Verband wird diese an die Top-4 der Meisterschaft sowie den bestplatzierten Australier in der Ozeanien-Meisterschaft vergeben.

Die Titelkämpfe im Januar 2023 wurden zunächst von Jason Doyle dominiert, der sich dann aber im letzten Rennen der Serie Platz 1 von Jack Holder abluchsen ließ und trotz dreier Siege in vier Rennen nur Vizemeister wurde.

Im kommenden Januar wird Doyle nicht an der Meisterschaft teilnehmen, ebenso fehlt Justin Sedgemen. So wird mit Titelverteidiger Jack Holder nur einer der beiden australischen GP-Fahrer dabei sein. Mit Max Fricke, der vor Holder dreimal in Folge gewinnen konnte, und Bruder Chris Holder stellt sich Jack starke Konkurrenz entgegen. Auch Rohan Tungate, Ryan Douglas und Brady Kurtz können wie der ehemalige U21-Weltmeister Jaimon Lidsey für Furore sorgen.

Informationen zu einem Livestream-Angebot liegen noch nicht vor. In den vergangenen Jahren gab es die Rennen vom fünften Kontinent jedoch stets im Internet zu sehen.

Line-up der Australischen Meisterschaft:

Fraser Bowes

Ben Cook

Zach Cook

Ryan Douglas

Max Fricke

Chris Holder

Jack Holder

Brady Kurtz

Jaimon Lidsey

Sam Masters

James Pearson

Josh Pickering

Keynan Rew

Rohan Tungate

Michael West



Reservisten:

Jack Morrison

Jacob Hook

Patrick Hamilton

Dale Wood

Cordell Rodgerson

Termine 2024:

4. Januar – North Brisbane

7. Januar – Kurri Kurri

9. Januar – Albury Wogonga

11. Januar – Mildura

13. Januar – Gillman