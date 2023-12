Australien: Jaimon Lidsey schlägt die Weltmeister

In Australien läuft die Speedway-Saison: In Mildura und North Brisbane präsentierten sich Max Fricke und Jaimon Lidsey vor dem Start der nationalen Meisterschaft in ausgezeichneter Form.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag wurde in Mildura die «Jason Lyons Trophy» ausgefahren und am 28. und 29. Dezember fand in North Brisbane unter der Vermarktung von Darcy Wards Speedway Promotions ein Rennen zum 100-jährigen Bestehen des Speedway-Sports statt.

Bei beiden Rennen überzeugte Jaimon Lidsey in den Vorläufen auf ganzer Linie. Beim Rennen um die «Jason Lyons Trophy» fuhr der U21-Weltmeister von 2020 ein Maximum und war damit einer von drei Fahrern, die sich direkt für das Tagesfinale qualifizierten. Zu Lidsey gesellten sich Max Fricke und Justin Sedgmen.

Im B-Finale setzte sich Fraser Bowes, der in der Vergangenheit auch schon in Deutschland für die Güstrow Torros im Team-Cup fuhr, vor dem britischen Grand-Prix-Ass Daniel Bewley durch.

Im Finale machte Lidsey den besten Start, wurde aber von Fricke abgefangen und musste sich am Ende mit Platz 2 zufriedengeben.

Am zweiten Tag des Events zum 100-jährigen Bestehen des Speedway-Sports in North Brisbane fand ein Solorennen statt, nachdem die Bühne am ersten Tag den Gespannen gehört hatte. Das Feld war mit Jason Doyle, Tai Woffinden und Chris Holder gleich mit drei Weltmeistern gespickt. Zudem waren der Däne Rasmus Jensen und mit den Briten Adam Ellis und Daniel Bewley weitere namhafte Fahrer dabei. Jaimon Lidsey war wie schon in Mildura nach den Vorläufen der Beste und gab nur einen Punkt gegen Jensen ab.

Während die beiden Topscorer direkt im Finale standen, gingen die anderen zwei Plätze an die Sieger der beiden Halbfinals. Die beiden Weltmeister Tai Woffinden und Chris Holder mussten ebenso einpacken wie Daniel Bewley und Rasmus Jensen, wohingegen Doyle und überraschend Lokalmatador Ryan Douglas im Finale standen.

Im Endlauf konnte Lidsey den Spieß nach dem Rennen in Mildura umdrehen und vor Fricke, Doyle und Douglas gewinnen.

Justin Sedgmen und Fraser Bowes, die in Mildura im Finale standen, fuhren wie der Brite Sam Hagon und Michael West zeitgleich in Gillman um die Südaustralische Meisterschaft – Sedgmen siegte vor West und Bowes.

Ergebnisse:



Jason Lyons Trophy Mildura:

1. Max Fricke (AUS), 14 Vorlaufpunkte

2. Jaimon Lidsey (AUS), 15

3. Fraser Bowes (AUS), 11

4. Justin Sedgmen (AUS), 13

5. Daniel Bewley (GB), 11

6. Jack Morrison (AUS), 11

7. Sam Hagon (GB), 7

8. Patrick Hamilton (AUS), 8

9. Dayle Wood (AUS), 6

10. Michael West (AUS), 5

11. Adam Ellis (GB), 4

12. Brayden McGuinness (AUS), 4

13. Matthew Marson (AUS), 4

14. Jake Turner (NZ), 2

15. Riley Plum (AUS), 2

16. Steve Hutchinson (AUS), 0



B-Finale: 1. Fraser Bowes, 2. Daniel Bewley, 3. Jack Morrison, 4. Sam Hagon

A-Finale: 1. Max Fricke, 2. Jaimon Lidsey, 3. Fraser Bowes, 4. Justin Sedgmen

Rennen zur 100-Jahr-Feier in North Brisbane:

1. Justin Sedgmen (AUS), 14 Vorlaufpunkte

2. Max Fricke (AUS), 11

3. Jason Doyle (AUS), 7

4. Ryan Douglas (AUS), 9

5. Chris Holder (AUS), 10

6. Tai Woffinden (GB), 10

7. Rasmus Jensen (DK), 11

8. Tate Zischke (AUS), 8

9. Rohan Tungate (AUS), 8

10. Daniel Bewley (GB), 7

11. Sam Masters (AUS), 7

12. Jye Etheridge (AUS), 5

13. Keynan Rew (AUS), 5

14. Declan Kennedy (AUS), 4

15. James Pearson (AUS), 2

16. Adam Ellis (GB), 2



Halbfinale 1: 1. Jason Doyle, 2. Tai Woffinden, 3. Rasmus Jensen, 4. Rohan Tungate

Halbfinale 2: 1. Ryan Douglas, 2. Chris Holder, 3. Tate Zischke, 4. Daniel Bewley

Finale: 1. Jaimon Lidsey, 2. Max Fricke, 3. Jason Doyle, 4. Ryan Douglas