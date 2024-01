AUS: Rohan Tungate baut seine Führung mit Sieg aus

Rennen 2 der australischen Meisterschaft war nach 20 Läufen bereits beendet. Wegen der Bahnverhältnisse war nach den Vorläufen Schluss. Rohan Tungate siegte und baute seinen Vorsprung in der Wertung aus.

Auch wenn Rohan Tungate das erste Rennen zur australischen Meisterschaft in North Brisbane nicht gewann, so war er doch als Gesamtführender mit den meisten Punkten aus dem ersten Event hervorgegangen. In Kurri Kurri knüpfte Tungate dann an seine Leistung aus dem ersten Rennen nahtlos an und gewann zunächst seine ersten Läufe.

Ebenso gewann auch Max Fricke seine ersten drei Läufe. In Heat 13 trafen die Führenden Fricke und Tungate aufeinander. Tungate setzte sich gegen Fricke durch und da sich Chris Holder noch zwischen Tungate und Fricke platzieren konnte, baute Tungate seine Führung nach dem direkten Duell mit Fricke aus.

Im letzten Durchgang verpasste Tungate dann nach einer Niederlage gegen Ryan Douglas den Maximumsieg. Da jedoch Fricke klar Holder unterlag, blieb der Vorsprung Tungates bei drei Zählern. Wegen der widrigen Bahnverhältnisse wurde das Rennen nach Lauf 20 abgebrochen und gewertet.

Jaimon Lidsey, der nach dem ersten Rennen nur einen Zähler hinter dem Tungate rangierte, startete mit einem letzten Platz im ersten Durchgang und einem Sturz im zweiten mit Null Punkten in den Renntag. In den restlichen Läufen kam er noch auf acht Zähler. Lidsey ist im Gesamtklassement zwar noch immer Dritter, liegt aber inzwischen schon sechs Punkte hinter Tungate.

Vorjahresmeister Holder zeigte mit zwölf Punkten und einem zweiten Platz in Kurri Kurri eine bessere Performance als in North Brisbane und schloss zu den Verfolgern von Rohan Tungate auf.

Ergebnisse australische Meisterschaft Finale 2, Kurri Kurri:

1. Rohan Tungate, 14 Punkte

2. Jack Holder, 12

3. Max Fricke, 12

4. Zach Cook, 9

5. Jaimon Lidsey, 8

6. Ryan Douglas, 8

7. Chris Holder, 8

8. Brady Kurtz , 8

9. Sam Masters, 8

10. Ben Cook, 8

11. Josh Pickering 7

12. Michael West, 4

13. Jye Etheridge, 4

14. James Pearson, 4

15. Fraser Bowes, 3

16. Keynan Rew, 2

Stand nach 2 von 5 Rennen:

1. Rohan Tungate, 30 Punkte

2. Max Fricke, 27

3. Jaimon Lidsey, 23

4. Jack Holder 22

5. Josh Pickering, 19

6. Chris Holder, 18

7. Brady Kurtz, 16

8. Ryan Douglas, 16

9. Sam Masters, 15

10. Ben Cook, 14

11. Zach Cook, 13

12. James Pearson, 11

13. Keynan Rew, 7

14. Tate Zischke, 5

15. Michael West, 5

16. Fraser Bowes, 4

17. Jye Etheridge, 4